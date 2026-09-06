ETV Bharat / technology

IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାମିଲ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ

ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ।

IISc Bengaluru to train 120 science teachers from Odisha
IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନେବେ ତାଲିମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 9:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଭାବୀ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ (IISc)ର ଚାଲାକେର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ଜଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯିବେ ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷକ


ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (TDC), ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO)ଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ୪ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୨ ଜଣ PCM ଏବଂ ୨ ଜଣ CBZ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ ୧୨୦ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।

IISc Bengaluru to train 120 science teachers from Odisha
IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନେବେ ତାଲିମ (ETV Bharat Odisha)

ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ସୁଦ୍ଧା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ତେବେ ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

IISc Bengaluru to train 120 science teachers from Odisha
IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୨୦ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନେବେ ତାଲିମ (ETV Bharat Odisha)



IISc ପରି ଅଗ୍ରଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲିମ ପାଇବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି. PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024 ଅନୁସାରେ, Grade 9ରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୪୩%, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ହାର ୪୦%. ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ୩ ପ୍ରତିଶତ ପଏଣ୍ଟ୍ ଆଗରେ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩ ବର୍ଷିଆ ବି.ଏଡ ଓ ଏମ.ଏଡ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ମେରିଟ ତାଲିକା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ନବସୃଜନ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

EDUCATION SCIENCE TEACHER TRAINING
ODISHA TEACHER TRAINING
TEACHER TRAINING PROGRAMME
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ଟ୍ରେନିଂ
ODISHA TEACHER IN IISC BENGALURU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.