E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପକାଇଲେ ବି କଟିବନି ଗାଡ଼ି ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ICICI Lombard
କମ୍ପାନୀ କହିଛିଯେ ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସର ଆକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚୋରି ଭଳି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଧନ ପକାଇଥିଲେବି ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।
Published : June 16, 2026 at 3:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ (E20 Fuel) ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଏହି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଉପରେ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଲୋମ୍ବାର୍ଡ (ICICI Lombard General Insurance) ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସିଆଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ତାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଗାଡ଼ିରେ E20 ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୋଟର ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସ ପଲିସି (Motor Insurance Policy)ର ବୈଧତା ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୟ:
ପ୍ରକୃତରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିବା ଭୁଲ୍ ଜାଳେଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ‘ଅବହେଳା’ (Negligence) ବୋଲି ଧରାଯାଇ କ୍ଲେମ୍ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମିଳୁଥିବାରୁ, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରି ICICI Lombard ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ X (Twitter) ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛି ଯେ, "ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ E20 ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଖାମଖିଆଲି ବା ଅବହେଳା ମାନୁନାହୁଁ, ବରଂ ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ।"
ICICI Lombard Clarifies Motor Insurance Coverage with E-20 Fuel Usage— ICICI Lombard GIC (@ICICILombard) June 15, 2026
ICICI Lombard General Insurance reaffirms that motor insurance policies remain fully valid by the use of E-20 fuel. We clarify that we do not treat usage of E-20 fuel in older vehicles as a negligence and we… pic.twitter.com/21OOvj1mPF
କ୍ଲେମ୍ ମିଳିବାର ସରଳ ସର୍ତ୍ତ:
କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବୀମା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସର ଆକଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗାଡ଼ିର କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଚୋରି ଭଳି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ୍, CNG କିମ୍ବା E20 ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନ ପକାଇଥିଲେ ବି ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ ସ୍ୱୀକାରଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ E20 ଇନ୍ଧନ ଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାନ ଭାବେ ମିଳିବ ।
ସରକାରଙ୍କ ବୃହତ ଇଥାନଲ୍ ଯୋଜନା:
ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ (ଯେଉଁଥିରେ 20% ଇଥାନଲ୍ ଏବଂ 80% ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଥାଏ)କୁ ସାରା ଭାରତରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବଜାରରେ Maruti Wagon R BioFlex ଭଳି ଆଗାମୀ କାର୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ E85 କିମ୍ବା E100 (100% ଇଥାନଲ୍) ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 2027 ସୁଦ୍ଧା 5,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ସାରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କୋଟି କୋଟି କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।