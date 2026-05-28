ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧକାର ଗହ୍ୱରରେ ଲୁଚିଛି ବରଫ: ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 4ଟି ଅତି ଗଭୀର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱର ବା 'ଡବ୍ଲି ସ୍ୟାଡୋଡ୍ କ୍ରେଟର୍' ମାଟି ତଳେ ବରଫ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବାର ସଙ୍କେତ ପାଇଛନ୍ତି ।

This 1972 image shows Apollo 17 astronaut Harrison H. Schmitt sampling a boulder at the base of North Massif in the Taurus-Littrow valley on the Moon.
ଏହି 1972 ଚିତ୍ରରେ ଆପୋଲୋ 17 ମହାକାଶଚାରୀ ହାରିସନ୍ ଏଚ୍. ସ୍ମିଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ଟୌରସ୍-ଲିଟ୍ରୋ ଉପତ୍ୟକାର ଉତ୍ତର ମାସିଫ୍‌ର ତଳେ ଏକ ପଥର ନମୁନା ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । (NASA/JSC/ASU)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 5:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ଫିଜିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ (PRL)ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବରଫର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 4ଟି ଅତି ଗଭୀର ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱର ବା 'ଡବ୍ଲି ସ୍ୟାଡୋଡ୍ କ୍ରେଟର୍'(Doubly Shadowed Craters) ମାଟି ତଳେ ବରଫ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବାର ସଙ୍କେତ ପାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO)ର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ଅର୍ବିଟରରେ ଲାଗିଥିବା ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପେକ୍ଚର ରାଡାରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଏହି DFSAR ହେଉଛି ଏକ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା L-band ଏବଂ S-band ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ପୋଲାରିମେଟ୍ରିକ୍ ରାଡାର୍ ଅଟେ ।

CPR map derived from Chandrayaan-2 DFSAR data for the ~1.1 km diameter doubly shadowed crater shown in Figure 1. F2 denotes the second crater (1100m dia) within Faustini crater.
ଚିତ୍ର ୧ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ~୧.୧ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-୨ DFSAR ତଥ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ CPR ମାନଚିତ୍ର। F2 ଫଉଷ୍ଟିନି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ତ୍ତ (୧୧୦୦ ମିଟର ବ୍ୟାସ) କୁ ସୂଚିତ କରେ। (PRL via ISRO)

ଏହି ବିଶେଷ 'ଡବ୍ଲି ସ୍ୟାଡୋଡ୍ କ୍ରେଟର୍' ଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅନ୍ଧକାର ରହିଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ତାପଜ ବିକିରଣ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 25K (ପାଖାପାଖି -248 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ରହିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପାଣିକୁ ବରଫ ଆକାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ । ଏହି ଗବେଷଣାଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେଚର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ 'njp Space Exploration'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ପଥର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବରଫର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂଆ ରାଡାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍କୁଲାର୍ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ରେସିଓ (CPR) ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ (DOP)ର ମିଳିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି CPR ମୂଲ୍ୟ 1ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ DOP ମୂଲ୍ୟ 0.13ରୁ କମ୍ ରହେ, ତେବେ ତାହା ମାଟି ତଳେ ବରଫ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

Left panel: Shadowcam image mosaic of the Faustini crater permanently shadow region in the South Polar Region of the Moon, adapted from Williams et al. 2024 (Planet. Sci. J. 5, 209). Right panel: ShadowCam image of a 1.1 km diameter doubly shadowed crater characterised by lobate-rim morphology and a combination of high Circular Polarization Ratio (CPR > 1) and low Degree of Polarization (DOP < 0.13)
ବାମ ପ୍ୟାନେଲ୍: ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୌଷ୍ଟିନି କ୍ରେଟରର ସ୍ଥାୟୀ ଛାୟା କ୍ଷେତ୍ରର ସାଡୋକ୍ୟାମ୍ ଇମେଜ୍ ମୋଜାଇକ୍, ୱିଲିୟମ୍ସ ଏଟ୍ ଅଲ୍. 2024 (ପ୍ଲାନେଟ୍. ସାଇ. ଜେ. 5, 209) ରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡାହାଣ ପ୍ୟାନେଲ୍: ଲୋବେଟ୍-ରିମ୍ ଆକୃତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବୃତ୍ତାକାର ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଅନୁପାତ (CPR > 1) ଏବଂ ନିମ୍ନ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଡିଗ୍ରୀ (DOP < 0.13) ର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ 1.1 କିମି ବ୍ୟାସର ଦୁଇଗୁଣ ଛାୟାଯୁକ୍ତ କ୍ରେଟରର ସାଡୋକ୍ୟାମ୍ ଇମେଜ୍। (PRL via ISRO)

PRLର ଗବେଷକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଫାଉଷ୍ଟିନି'(Faustini) କ୍ରେଟର୍ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ 1.1 Kilometers ଓସାରର ଛୋଟ ଗହ୍ୱରରେ ବରଫ ଥିବାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ରାଡାର୍ ଡାଟା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କ୍ରେଟର୍‌ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋବେଟ୍-ରିମ୍ ଆକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରମାଣକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି । ଲୋବେଟ୍-ରିମ୍‌ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବାହ ଭଳି ଆକାର, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୌଣସି ଉଲକାପିଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ବରଫ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଇସ୍ରୋ (ISRO) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫର ଏହି ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବାକୁ ଥିବା ମାନବ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା (Landing) ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା (In-situ Resource Utilisation - ISRU) ପାଇଁ ଏହି ବରଫ-ଭିତ୍ତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ PRLର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର 'ହପ୍' ପରୀକ୍ଷଣ ଡାଟାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିର ଏକ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ 'କେକ୍' ଭଳି ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ।

