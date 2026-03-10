ETV Bharat / technology

ବଜାରକୁ ଆସିଲା Hyundai Verna Facelift: ଦାମ୍‌ ଏତିକି, ରହିଛି ଏସବୁ ଫିଚର୍ସ

2026 ଭର୍ନାରେ 75 ରୁ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, 7 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଏକ ଡ୍ୟାସକ୍ୟାମ୍ ଭଳି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

Hyundai Verna Facelift 2026
ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା ଫେସଲିଫ୍ଟ 2026 (Hyundai)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍ କଥା ଆସିଲେ, Hyundai Verna ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିଥାଏ । ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ଆଇକନିକ୍ କାରକୁ ନୂତନ ଅବତାର, 2026 Hyundai Verna Faceliftରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍‌ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ ।

2026 Hyundai Verna Exterior
2026 Hyundai Vernaର ଏକ୍ସଟିରିୟର (Hyundai)

2026 Hyundai Vernaର ଏକ୍ସଟିରିୟର:

ଏହି କାରର ଏକ୍ସଟିରିୟର କଥା କହିଲେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା କେବଳ କସମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ନୂତନ ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । କାରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ସାମ୍ନା ପଟରେ, ଭର୍ନାରେ ଏକ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ୍ ବମ୍ପର ରହିଛି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରୀଲ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍ LED ହେଡଲାଇଟ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ସେଟ୍ ସହିତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ।

ପଛ ଭାଗରେ, LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ସହିତ ସମାନ L-ଆକୃତିର ଟେଲଲାଇଟ୍ ରହିଛି । ପଛ ବମ୍ପରରେ ଏବେ ଏକ ସିଲଭର ଇନସର୍ଟ ସହିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଡିଫ୍ୟୁଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାରରେ 16-ଇଞ୍ଚ ଡାଇମଣ୍ଡ-କଟ୍ ଆଲୟ ଚକର ଏକ ନୂତନ ସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।

2026 Hyundai Verna Interior
2026 Hyundai Vernaର ଇଣ୍ଟରିୟର (Hyundai)

2026 Hyundai Vernaର ଇଣ୍ଟରିୟର:

କାର ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର-କେନ୍ଦ୍ରିକ କକପିଟ୍ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ D-କଟ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍, ମେମୋରୀ ସହିତ ଏକ 8-ୱେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ "ୱେଲକମ୍ ରିଟ୍ରାକ୍ଟ" ଫଙ୍କସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର 4-ୱେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ପାସେଞ୍ଜର ସିଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ । କାରଟିରେ ରିୟର ୱିଣ୍ଡୋ ସନସେଡ୍ ଏବଂ 528 ଲିଟର ବୁଟ୍ କ୍ଷମତା ରହିଛି ।

ଭର୍ନାରେ ଡୁଆଲ୍ 10.25-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱାୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ, ଏକ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଏକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ମନିଟର୍, ଏକ ୱାୟାରଲେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍, ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି 8-ସ୍ପିକର୍ ବୋସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱିଚ୍‌ଯୋଗ୍ୟ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏକ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ରହିଛି ।

2026 Hyundai Vernaର ଇଞ୍ଜନ୍:

ଭର୍ନାରେ 1.5Lର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଏବଂ ଆଇଭିଟି ଗିୟର ବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 1.5Lର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ବିକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

2026 ଭର୍ନାରେ 75 ରୁ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, 7 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଏକ ଡ୍ୟାସକ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କାର ଚାରୋଟି ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ହିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, EB D ସହିତ ABS, VSM ସହିତ ESC, TPMS, ISOFIX ଏବଂ ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ସହିତ ଆସୁଛି ।

2026 ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା ଫେସଲିଫ୍ଟର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ:

1.5 ପେଟ୍ରୋଲ

  • HX2 6MT – 10,98,400 ଟଙ୍କା
  • HX4 6MT – 12,25,400 ଟଙ୍କା
  • HX6 6MT – 13,19,400 ଟଙ୍କା
  • HX6+ 6MT – 13,81,400 ଟଙ୍କା
  • HX8 6MT – 14,88,400 ଟଙ୍କା
  • HX6 IVT – 14,40,400 ଟଙ୍କା
  • HX6+ IVT – 15,02,400 ଟଙ୍କା
  • HX8 IVT – 16,09,400 ଟଙ୍କା
  • HX10 IVT – 17,15,400 ଟଙ୍କା

1.5 ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍

  • HX8 6MT – 16,28,400 ଟଙ୍କା
  • HX8 7DCT – 17,62,400 ଟଙ୍କା
  • HX10 7DCT – 18,25,400 ଟଙ୍କା

TAGGED:

2026 HYUNDAI VERNA FACELIFT
ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା
HYUNDAI VERNA EXTERIOR
HYUNDAI VERNA PRICE
HYUNDAI VERNA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.