ବଜାରକୁ ଆସିଲା Hyundai Verna Facelift: ଦାମ୍ ଏତିକି, ରହିଛି ଏସବୁ ଫିଚର୍ସ
Published : March 10, 2026 at 2:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡାନ୍ କଥା ଆସିଲେ, Hyundai Verna ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିଥାଏ । ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ଆଇକନିକ୍ କାରକୁ ନୂତନ ଅବତାର, 2026 Hyundai Verna Faceliftରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ ।
2026 Hyundai Vernaର ଏକ୍ସଟିରିୟର:
ଏହି କାରର ଏକ୍ସଟିରିୟର କଥା କହିଲେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା କେବଳ କସମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ନୂତନ ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । କାରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ ସାମ୍ନା ପଟରେ, ଭର୍ନାରେ ଏକ ପୁନଃ ଡିଜାଇନ୍ ବମ୍ପର ରହିଛି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରୀଲ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍ LED ହେଡଲାଇଟ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସେଟ୍ ସହିତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି ।
Every step reflects confidence.— Hyundai India (@HyundaiIndia) March 9, 2026
Every vision shapes the future.
Owning their journey, chasing bigger dreams, and leaving their mark on the world.
Respect the Young.
The new Hyundai VERNA.
Pride. Performance. Proven. #Hyundai #HyundaiVERNA pic.twitter.com/r4YJF73Dk1
ପଛ ଭାଗରେ, LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ସହିତ ସମାନ L-ଆକୃତିର ଟେଲଲାଇଟ୍ ରହିଛି । ପଛ ବମ୍ପରରେ ଏବେ ଏକ ସିଲଭର ଇନସର୍ଟ ସହିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଡିଫ୍ୟୁଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାରରେ 16-ଇଞ୍ଚ ଡାଇମଣ୍ଡ-କଟ୍ ଆଲୟ ଚକର ଏକ ନୂତନ ସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।
2026 Hyundai Vernaର ଇଣ୍ଟରିୟର:
କାର ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର-କେନ୍ଦ୍ରିକ କକପିଟ୍ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ D-କଟ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍, ମେମୋରୀ ସହିତ ଏକ 8-ୱେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ "ୱେଲକମ୍ ରିଟ୍ରାକ୍ଟ" ଫଙ୍କସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର 4-ୱେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ପାସେଞ୍ଜର ସିଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ । କାରଟିରେ ରିୟର ୱିଣ୍ଡୋ ସନସେଡ୍ ଏବଂ 528 ଲିଟର ବୁଟ୍ କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ଭର୍ନାରେ ଡୁଆଲ୍ 10.25-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱାୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ, ଏକ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଏକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ମନିଟର୍, ଏକ ୱାୟାରଲେସ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍, ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି 8-ସ୍ପିକର୍ ବୋସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱିଚ୍ଯୋଗ୍ୟ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏକ ଅଟୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ରହିଛି ।
2026 Hyundai Vernaର ଇଞ୍ଜନ୍:
ଭର୍ନାରେ 1.5Lର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଏବଂ ଆଇଭିଟି ଗିୟର ବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 1.5Lର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ବିକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
2026 ଭର୍ନାରେ 75 ରୁ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, 7 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଏକ ଡ୍ୟାସକ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କାର ଚାରୋଟି ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ହିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, EB D ସହିତ ABS, VSM ସହିତ ESC, TPMS, ISOFIX ଏବଂ ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ସହିତ ଆସୁଛି ।
2026 ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା ଫେସଲିଫ୍ଟର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ:
1.5 ପେଟ୍ରୋଲ
- HX2 6MT – 10,98,400 ଟଙ୍କା
- HX4 6MT – 12,25,400 ଟଙ୍କା
- HX6 6MT – 13,19,400 ଟଙ୍କା
- HX6+ 6MT – 13,81,400 ଟଙ୍କା
- HX8 6MT – 14,88,400 ଟଙ୍କା
- HX6 IVT – 14,40,400 ଟଙ୍କା
- HX6+ IVT – 15,02,400 ଟଙ୍କା
- HX8 IVT – 16,09,400 ଟଙ୍କା
- HX10 IVT – 17,15,400 ଟଙ୍କା
1.5 ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍
- HX8 6MT – 16,28,400 ଟଙ୍କା
- HX8 7DCT – 17,62,400 ଟଙ୍କା
- HX10 7DCT – 18,25,400 ଟଙ୍କା