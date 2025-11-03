କାଲି ଲଞ୍ଚ ହେବା ନୂଆ ଜେନେରେସନ Hyundai Venue N-Line, ଏମିତି ରହିବ ଡିଜାଇନ

ETV Bharat / technology

ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଭେନ୍ୟୁର ସ୍ପୋର୍ଟି ଭର୍ସନ Hyundai Venue N-Lineକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କେମିତି ରହିବ ଡିଜାଇନ ଜାଣନ୍ତୁ...

2025 Hyundai Venue N-Line
2025 Hyundai Venue N-Line (Image Credit: Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତାକାଲି (ନଭେମ୍ବର 4, 2025)ରେ ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର Hyundai Venue ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହି SUVର ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଭର୍ସନ 'Hyundai Venue N-Line'କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର Hyundai Venueର ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିରିଅରର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା, ଏବେ ଏହା ନୂତନ ପିଢ଼ିର Hyundai Venue N-Line ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

କମ୍ପାନୀର ଏହି ସବକମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUVର ସ୍ପୋର୍ଟି ଭର୍ସନ ଏହାର ମାନକ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । 2025 Hyundai Venue N-Line ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଲରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଅଗ୍ରିମ ₹25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାରକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।

2025 Hyundai Venue N-Line: ଡିଜାଇନ

ଏହାର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Hyundai Venue N-Lineରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଗ୍ରୀଲ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଭୂସମାନ୍ତର ସ୍ଲାଟ୍ ଅଛି । N-Line ବ୍ୟାଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ତଳ ଭାଗରେ ବମ୍ପର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ସିଲଭର ଫକ୍ସ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପାଦାନ ରହିଛି । କଳା ଏବଂ ବଡିର ରଙ୍ଗର ଇନସର୍ଟ, ଲାଲ ହାଇଲାଇଟ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ।

ଏହି କାରର ସାଇଡ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍‌ ସାଇଡ୍‌ କ୍ଲାଡିଂର ଅଭାବ । ଏହାର ଡୋର୍‌ ସିଲ୍ସରେ ଏବେ ବି କଳା କ୍ଲାଡିଂ ଅଛି, ଯଦିଓ ଡୋର୍‌ ଉପରେ କ୍ଲାଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଛି । ଚକ ଆର୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବଡି ରଙ୍ଗର, ଆର୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଉପର ଭାଗରେ ବିପରୀତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

Hyundai Venue N Line
Hyundai Venue N Line (Image Credit: Hyundai Motor India)

ପଛ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କଥା କହିଲେ, ନୂତନ ଭେନ୍ୟୁ N-ଲାଇନ୍‌ରେ ଏକ ଛାତ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍ପଏଲର୍, ଏକ ନୂତନ ପଛ ବମ୍ପର ଏବଂ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ବିନ୍-ଟିପ୍ ଏଗଜଷ୍ଟ୍ ରହିଛି । ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଲିକାରେ ନୂତନ 5-ସ୍ପୋକ୍ 17-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ ରହିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାଗର ମୋଟ 8ଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର କଲର ବାଛିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଟଲାସ୍ ହ୍ବାଇଟ୍ (ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍), ଟିଟଲ୍ ଗ୍ରେ (ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍), ଡ୍ରାଗନ୍ ରେଡ୍ (ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍), ଆବିସ୍ ବ୍ଲାକ୍ (ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟୋନ୍) ଏବଂ ହେଜେଲ୍ ବ୍ଲୁ (ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟୋନ୍) ସାମିଲ ।

2025 Hyundai Venue N-Line: ଇଣ୍ଟିରିଅର

କାରର ଭିତର ଭାଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନୂତନ ଭେନ୍ୟୁ N-ଲାଇନରେ ଲାଲ ଇନସର୍ଟ ଏବଂ ଲାଲ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା କ୍ୟାବିନ୍ ରହିଛି । ଷ୍ଟିଅରିଂ ଡିଜାଇନ୍ ଭେନ୍ୟୁ N-ଲାଇନ ପାଇଁ ନୂତନ ଅଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଲୋଗୋକୁ ବଦଳାଇ 'N' ଲୋଗୋ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ଶ୍ବ ସ୍ପୋକ୍ ତଳେ ରଖାଯାଇଛି । ସ୍ପୋର୍ଟି ଟଚ୍‌ ଦେବା ଲାଗି ମେଟାଲ-ଫିନିଶ୍‌ ପେଡାଲ୍ ଏବଂ ଏକ 'N' ବ୍ୟାଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଗିଅର ଦିଆଯାଇଛି ।

Hyundai Venue N Line
Hyundai Venue N Line (Image Credit: Hyundai Motor India)

2025 Hyundai Venue N-Line: ଫିଚର୍ସ

ଏହି ନୂଆ ଜେନେରେସନ କାରରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭେନ୍ୟୁ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ । ଏଥିରେ ଟ୍ବିନ୍‌ 12.3 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, ଲେଭଲ-2 ADAS ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବୋସ୍‌ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ, 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଓ ଏକ ପାୱାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍‌ ଏବଂ ଅନେକ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି ।

2025 Hyundai Venue N-Line: ଇଞ୍ଜିନ

ନୂତନ ଭେନ୍ୟୁ N-ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭେନ୍ୟୁରେ ମିଳୁଥିବା ସମାନ 1.0-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହା 118 bhp ଏବଂ 172 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଗିଅରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ୟାଡେଲ୍ ସିଫ୍ଟର୍ସ ସହିତ ସାମିଲ । Hyundai ଭେନ୍ୟୁ N-ଲାଇନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ- N6 ଏବଂ N10, କେବଳ N10 ଏକ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ସବୁ କାର; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ

