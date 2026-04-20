ଭାରତରେ ହୁଣ୍ଡାଇର ନୂଆ କାର୍ 'Hyundai Venue Knight Edition', ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍
ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ମଡେଲରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଡ୍ୟାସକ୍ୟାମ୍ (Dashcam) ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
Published : April 20, 2026 at 4:03 PM IST
HYUNDAI , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ (HYundai) ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ 'ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ' (Hyundai Venue Knight Edition) । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ୯.୬୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।
ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ ଏକ୍ସଟେରିୟର :
ଏହି ଏଡିସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର 'ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍' ଥିମ୍ । ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୀଲ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ହୁଣ୍ଡାଇ ଲୋଗୋ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏହାକୁ ଏକ ଦମଦାର ରୂପ ଦେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ, ସାର୍କ ଫିନ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଏବଂ 16-ଇଞ୍ଚର ବ୍ଲାକ୍ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଚକା ଭିତରେ ରେଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ନୂଆ ମ୍ୟାଟ୍ କଲର୍—ହେଜେଲ୍ ବ୍ଲୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ମିଷ୍ଟିକ ସାଫାୟାର ମ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।
ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନର ଇଣ୍ଟରିୟର :
ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ ଏସି ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ରାସ୍ (Brass) ରଙ୍ଗର ଇନସର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ମଡେଲରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଡ୍ୟାସକ୍ୟାମ୍ (Dashcam) ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ 6 ଟି ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍, ଏବିଏସ୍ ସହିତ ଇବିଡି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନର ଇଞ୍ଜିନ:
ଏଥିରେ 1.2 ଲିଟର କାପା ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ 1 ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଜିଡିଆଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି । ଏହାସହ 1.5 ଲିଟର U2 ସିଆରଡିଆଇ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଗ୍ରାହକ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ମାନୁଆଲ କିମ୍ବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଚୟନ କରିପାରିବେ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରିଏଣ୍ଟ:
ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ DCT ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 14.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 11.11 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା ଟାଟା ନେକ୍ସନ, ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଏବଂ କିଆ ସୋନେଟ ଭଳି ଗାଡ଼ି ସହିତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।