ଭାରତରେ ହୁଣ୍ଡାଇର ନୂଆ କାର୍ 'Hyundai Venue Knight Edition', ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଦାମ୍

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 4:03 PM IST

HYUNDAI , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ (HYundai) ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ନାମ 'ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ' (Hyundai Venue Knight Edition) । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ ଲଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ୯.୬୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଓ ଫିଚର୍ସ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ।

ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ ଏକ୍ସଟେରିୟର :
ଏହି ଏଡିସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର 'ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍' ଥିମ୍ । ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରୀଲ୍, ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗର ହୁଣ୍ଡାଇ ଲୋଗୋ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏହାକୁ ଏକ ଦମଦାର ରୂପ ଦେଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ, ସାର୍କ ଫିନ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଏବଂ 16-ଇଞ୍ଚର ବ୍ଲାକ୍ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଚକା ଭିତରେ ରେଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ନୂଆ ମ୍ୟାଟ୍ କଲର୍—ହେଜେଲ୍ ବ୍ଲୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ମିଷ୍ଟିକ ସାଫାୟାର ମ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।

ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନର ଇଣ୍ଟରିୟର :
ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ ଏସି ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବ୍ରାସ୍ (Brass) ରଙ୍ଗର ଇନସର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ମଡେଲରେ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଡ୍ୟାସକ୍ୟାମ୍ (Dashcam) ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ 6 ଟି ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍, ଏବିଏସ୍ ସହିତ ଇବିଡି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନର ଇଞ୍ଜିନ:
ଏଥିରେ 1.2 ଲିଟର କାପା ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ 1 ଲିଟର ଟର୍ବୋ ଜିଡିଆଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି । ଏହାସହ 1.5 ଲିଟର U2 ସିଆରଡିଆଇ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । ଗ୍ରାହକ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ମାନୁଆଲ କିମ୍ବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଚୟନ କରିପାରିବେ ।

ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରିଏଣ୍ଟ:
ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ପେଟ୍ରୋଲ ମଡେଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ DCT ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 14.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 11.11 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା ଟାଟା ନେକ୍ସନ, ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଏବଂ କିଆ ସୋନେଟ ଭଳି ଗାଡ଼ି ସହିତ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।

