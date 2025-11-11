ଭାରତ ବଜାରରେ ବନ୍ଦ ହେଲା Hyundai Tucsonର ବିକ୍ରି; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭି Hyundai Tucsonର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 11, 2025 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ଦ୍ବିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ କାର ନିର୍ମାତା ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏସୟୁଭି Hyundai Tucsonର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବନ୍ଦ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କାରଟିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି । 2022 ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି କାରକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଲଞ୍ଚର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ।
କମ୍ପାନୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ SUV ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ପାଇପଲାଇନରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ବଦଳ ନାହିଁ । 2022ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିର Hyundai Tucson କେବେ ବି ପ୍ରିମିୟମ୍ SUV ବଜାରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିନାହିଁ । ଲଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବିକ୍ରି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଯାହା Hyundaiର ଭାରତୀୟ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏହାର ଭାଗ୍ୟକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲା ।
ଭାରତରେ Hyundai Tucsonର ବିକ୍ରି
ହୁଣ୍ଡାଇ ଟକ୍ସନ ଭାରତରେ 2022 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹27.7 ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ଏହା ₹30-40 ଲକ୍ଷ SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅନେକ ଫିଚର, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତଥାପି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ଉତ୍ପାଦ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଟକ୍ସନ କେବେବି ଭାରତୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ବନିତ ହୋଇନଥିଲା ।
ଲଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 2023 ମସିହାରେ 3692 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ 2024 ମସିହାରେ ବିକ୍ରୟ 58 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 1543 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଗଲା । 2025 ମସିହାରେ ବିକ୍ରି ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାବତ କେବଳ 650 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଗତ 9 ବର୍ଷ (2016-2024) ମଧ୍ୟରେ ହୁ୍ଣ୍ଡାଇ ଟକ୍ସନ କେବେବି ବାର୍ଷିକ 4000 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ ।
କାହିଁକି ଭାରତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା Hyundai Tucson ?
ହୁଣ୍ଡାଇ ଟକ୍ସନର ବିଫଳତା ଏହାର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ବଜାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । BMW X1 ଏବଂ Audi Q3 ପରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ SUV ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପରି ନଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ପାରମ୍ପରିକ Hyundai କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାରଟି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ହୁଣ୍ଡାଇ Cretaର ମୂଲ୍ୟ ଟକ୍ସନ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ସୁଲଭ ଥିଲା ।
CKD (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକ୍ ଡାଉନ୍) ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଗୁଁ କାରର ମୂଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଥିଲା ଏବଂ ହୁଣ୍ଡାଇରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାର୍କେଟିଂ ସମର୍ଥନ ଅର୍ଥ Hyundai Tucson ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀ Hyundai Venue, Exter ଏବଂ Hyundai Creta ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା ।