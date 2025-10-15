ETV Bharat / technology

2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 26ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବ Hyundai Motor

ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 26ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Hyundai Motor India
ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟରର ସହ ସଭାପତି ଏବଂ ସିଇଓ ଜୋସ୍ ମୁନୋଜ (Image Credit: Hyundai Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଆସନ୍ତା ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 26ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ସହ ସଭାପତି ଏବଂ ସିଇଓ ଜୋସ୍ ମୁନୋଜ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2030 ସୁଦ୍ଧା ₹45,000 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁନୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (HMIL) 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରପ୍ତାନି ଅବଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର 2030 ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2030 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରାଜସ୍ବ 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ₹1 ଟ୍ରିଲିୟନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ, ବିକଶିତ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ SUV ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ, HMIL 2030 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 26ଟି ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7ଟି ନୂତନ ନେମପ୍ଲେଟ୍‌ ସାମିଲ, ଯାହା MPV ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏହି ଲଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର Hyundai Venue ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ହୁଣ୍ଡାଇ ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ 6ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦର 6ଟି ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କମ୍ପାନୀର ଲାଇନଅପ୍‌ରେ 13ଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ 6ଟି CNG ମଡେଲ୍ ସହିତ 5ଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଏବଂ 8ଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିକଳ୍ପ ସାମିଲ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ EV 2027ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏକ MPV ସହିତ ଏକ ଅଫ୍-ରୋଡ୍-ଫୋକସ୍ଡ୍ SUV ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ନୂତନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MINI Countryman JCW; ଦାମ ଏତିକି

TAGGED:

HYUNDAI MOTOR INDIA
HYUNDAI CARS INDIA
ହୁଣ୍ଡାଇ କାର
ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ
HYUNDAI MOTOR LAUNCH PLAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.