2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 26ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବ Hyundai Motor
ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 26ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 15, 2025 at 5:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଆସନ୍ତା ଆସନ୍ତା 2030 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 26ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ସହ ସଭାପତି ଏବଂ ସିଇଓ ଜୋସ୍ ମୁନୋଜ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2030 ସୁଦ୍ଧା ₹45,000 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଦ୍ବିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁନୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (HMIL) 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରପ୍ତାନି ଅବଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର 2030 ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ 2030 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରାଜସ୍ବ 1.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ₹1 ଟ୍ରିଲିୟନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ, ବିକଶିତ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ SUV ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଅନୁଯାୟୀ, HMIL 2030 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 26ଟି ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 7ଟି ନୂତନ ନେମପ୍ଲେଟ୍ ସାମିଲ, ଯାହା MPV ଏବଂ ଅଫ୍-ରୋଡ୍ SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏହି ଲଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର Hyundai Venue ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ହୁଣ୍ଡାଇ ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ 6ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଫେସଲିଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ପାଦର 6ଟି ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କମ୍ପାନୀର ଲାଇନଅପ୍ରେ 13ଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ 6ଟି CNG ମଡେଲ୍ ସହିତ 5ଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଏବଂ 8ଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିକଳ୍ପ ସାମିଲ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ EV 2027ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଏକ MPV ସହିତ ଏକ ଅଫ୍-ରୋଡ୍-ଫୋକସ୍ଡ୍ SUV ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ନୂତନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।
