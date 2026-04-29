ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Hyundai Ioniq 5 ଅପଡେଟେଡ୍ ମଡେଲ୍ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଯିବ ୬୯୦ କିଲୋମିଟର !
Published : April 29, 2026 at 6:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ(Hyundai) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟର ନାମ Hyundai Ioniq 5 । ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ରସଓଭରକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ସହ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
Hyundai Ioniq 5ର ଏହି ମିଡ୍-ଲାଇଫ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସାମିଲ ଅଛି । ତେବେ, ଏହାର ଦାମ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି । ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଟି ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଯଥା—Gravity Gold Matte, Midnight Black Pearl, Titan Grey ଏବଂ Optic White ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ ବା ଇଣ୍ଟିରିୟର କେବଳ Obsidian Black ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ମିଳିବ ।
ନୂଆ Hyundai Ioniq 5 ଫେସଲିଫ୍ଟରେ ନୂଆ କଣ ରହିଛି ?
ନୂଆ Hyundai Ioniq 5 ଫେସଲିଫ୍ଟର ଡିଜାଇନରେ କେବଳ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ରେ V-ଆକାରର ଗାର୍ନିସ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପର, ପୁନର୍ବାର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ରିୟର ବମ୍ପର, ଅଧିକ ଲମ୍ବା ରିୟର ସ୍ପଏଲର ଏବଂ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ହୁଇଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି । କାର୍ର ମୋଟ ଲମ୍ବ ବଢ଼ି ଏବେ 4,655 ମିଲିମିଟର ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ Ioniq 5 ତୁଳନାରେ 20 ମିଲିମିଟର ଅଧିକ । ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଯେ, ଏହି ଲମ୍ବ କେବଳ ନୂଆ ବମ୍ପର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନୂଆ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆୟୋନିକ୍ 5ର ବାକି ଡାଇମେନସନ (Dimensions) ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ନୂଆ Hyundai Ioniq 5 ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ନୂଆ କ’ଣ ଅଛି?
ନୂଆ Hyundai Ioniq 5 ଫେସଲିଫ୍ଟର କ୍ୟାବିନକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଥିମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନୂଆ 'ଥ୍ରୀ-ସ୍ପୋକ୍' ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରେ 'ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍' ପିକ୍ସେଲ ଲାଇଟ୍ସ, ସମ୍ମୁଖ ସିଟ୍ର ଭେଣ୍ଟିଲେସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଟନ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜରର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦୁଇଟି 12.3 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଣ୍ଡାଇର ନୂଆ 'କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ ନାଭିଗେସନ୍ କକପିଟ୍' (ccNC) ସୁବିଧା ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ରେ ୱାୟରଲେସ୍ Android Auto ଏବଂ Apple CarPlay ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ରିମୋଟ୍ ଇମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଇନ୍-କାର୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ EV ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।
ନୂଆ Hyundai Ioniq 5 ଫେସଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ୍:
2026 Hyundai Ioniq 5ରେ ମିଳୁଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 84 kWhର ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ARAI-ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ 690 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତେବେ ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟେଡ୍ Ioniq 5ର ପରଫରମାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।