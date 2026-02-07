କମିଲା Hyundai i20ର ଦାମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟର କେତେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟ
Hyundai Motor India ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ି Hyundai i20ର ଦାମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 5.99 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : February 7, 2026 at 9:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Hyundai Motor India ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ Hyundai i20ର ତିନି ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ କିଣିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଆସନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା Hyundai i20ର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ, ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ବିଷୟରେ...
Hyundai i20 Era ଫିଚର୍ସ:
Hyundai i20ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେବଲ କାର ହେଉଛି Hyundai i20 Era । ଏହାର ଫିଚର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ, ଏଥିରେ 6ଟି ଏୟାର ବ୍ୟାଗ, ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟୃମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ସ୍କିଡ଼ ପ୍ଲେଟ, ବଡି କଲର ORVMs ଓ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ type-C USB ଚାର୍ଜର ଓ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ମିଲିଥାଏ ।
Hyundai i20 Magna Executive ଫିଚର୍ସ:
Hyundai i20 Magna Executiveରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ସ୍କିଡ଼ ପ୍ଲେଟ, ସାର୍କ ଫିନ ଆଣ୍ଟିନା, ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ (TPMS), ଅଟୋମାଟିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲ, keyless ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ORVM ଓ ଅଡିଓ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଟୁଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ।
Hyundai i20 Magna ଫିଚର୍ସ:
Hyundai i20 Magna ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସନରୁଫ, LED DRLs, ପଛରେ AC ଭେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଫ୍ରଣ୍ଚ ଆର୍ମ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 25.55 cmର ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ।
Hyundai i20ର 3 କାର୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ୍:
- Hyundai i20 Eraର ମୂଲ୍ୟ- 5.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- Hyundai i20 Magnaର ମୂଲ୍ୟ- 6.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
- Hyundai i20 Magna Executiveର ମୂଲ୍ୟ- 6.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
Hyundai i20 ଇଞ୍ଜିନ:
ଏହି ଗାଡ଼ିର ପାୱାର ଟ୍ରେନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 1.2ଲିଟର, 4 ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ଏକ iVT (ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍) ସହିତ ଜୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 87bhpର ପାୱାର ଓ 114.7Nm ର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । 5 ସ୍ପିଡ଼ ଗିଅର ବକ୍ସ ସହିତ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 82bhpର ପାୱାର ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଟର୍କ ଆଉଟପୁଟ ସମାନ ରହିଥାଏ ।