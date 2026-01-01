ETV Bharat / technology

ମହଙ୍ଗା ହେଲା Hyundai କାର; କ୍ରେଟା, ଭେନ୍ୟୁ ଓ i20 କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ କାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା 1 ଜାନୁଆରୀ, 2026ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson (Image Credit: Hyundai India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 3:46 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋରିଆନ୍ କାର ନିର୍ମାତା ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟରର ଭାରତୀୟ ଶାଖା ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିଛି । କାର ନିର୍ମାତା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଏହାର ସମଗ୍ର ମଡେଲ୍ ଲାଇନଅପ୍ ପାଇଁ ହାରାହାରି 0.6 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ କାର ମହଙ୍ଗା ହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିଶେଷକରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀର ସମଗ୍ର ମଡେଲ୍ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍‌ଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।

ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର କହିଛି ଯେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗୁ ହେବ । କାର ନିର୍ମାତା କହିଛି, "କମ୍ପାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କିଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ।"

ମହଙ୍ଗା ହେଲା ହୁଣ୍ଡାଇ କାର

ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବୋଝ ଲଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ହୁଣ୍ଡାଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ସମାନ ଘୋଷଣା ପରେ ଆସିଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ରେନାଲ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମଗ୍ର ରେଞ୍ଜରେ 2 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, JSW MG ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ନିସାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇନପୁଟ୍ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତରେ କେଉଁ ମଡେଲ ବିକୁଛି ହୁଣ୍ଡାଇ ?

ଭାରତରେ Hyundaiର ବର୍ତ୍ତମାନର ଲାଇନଅପ୍‌ରେ Hyundai Grand i10 Nios, i20, Aura, Venue, Creta, Alcazar, Verna, Tucson ଏବଂ Hyundai IONIQ 5 ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ Hyundai କାରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ₹5.47 ଲକ୍ଷରୁ ₹47 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର SUV, Hyundai Creta ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2025ରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ Hyundai ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୟ ସଂଖ୍ୟା।

