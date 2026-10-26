ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Hyundai Bayon, ଜାଣନ୍ତୁ Generative AI ସହ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ
ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି Hyundai Bayonର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ 11,000 ଟଙ୍କାର ଟୋକନ୍ ମୂଲ୍ୟ ସହ ଆରମ୍ଭ ।
Published : October 26, 2026 at 1:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କାର୍ କମ୍ପାନୀ ହୁଣ୍ଡାଇ (Hyundai) ନିଜର ନୂଆ ଏସ୍ୟୁଭି(SUV) 2026 Hyundai Bayonକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଏସ୍ୟୁଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସ୍ୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏହାକୁ Venue ଏବଂ Creta ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ରସଓଭର ଡିଜାଇନ୍, ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଏହି କାର ବଜାରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଦାମ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
ଦାମ୍, ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ ବୁକିଂ ଡିଟେଲ୍ସ:
2026 Hyundai Bayon ମୋଟ 7 ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ HX2, HX3, HX3 Plus, HX5, HX6, HX8 ଏବଂ HX10 ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହାର ବେସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ HX2 (ପେଟ୍ରୋଲ୍ MT)ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାରିଆଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । HX2, HX3 ଏବଂ HX3 Plus କେବଳ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ (MT)ରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ HX5, HX6, HX8 ଏବଂ HX10 ରେ ଉଭୟ MT ଏବଂ CVT ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିବ । ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅଥରାଇଜଡ୍ ହୁଣ୍ଡାଇ ଡିଲରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 11,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ଏସୟୁଭି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ।
ମସ୍କୁଲାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ଲୁକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Hyundai Bayon ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି । ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ପିଲ୍ଟ୍ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ଲେୟାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫେସିଆ ଦିଆଯାଇଛି । ବୋନେଟ୍ କଡ଼ରେ ସ୍ଲିମ୍ ଏଲଇଡି ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ସ (DRLs) ଏବଂ ବମ୍ପର ତଳ ଭାଗରେ ମେନ୍ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ୟୁନିଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଶାର୍ପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲାଇନ୍ସ, ପେଟଲ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍-ଆଉଟ୍ ପିଲର୍ସ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ-ରୁଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗାଡ଼ିର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଲିମ୍ ଟେଲ୍-ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ 'Bayon' ଲେଖାଯାଇଛି ।
ପାରାନୋମିକ ଡ୍ୟୁଆଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ Generative AI ଫିଚର:
ଏହି ନୂଆ କାର୍ର କେବିନ୍ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁଆଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାନୋରାମିକ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଲେଆଉଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ 12.3-ଇଞ୍ଚର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ NVIDIA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଣ୍ଡାଇ କନେକ୍ଟେଡ୍ କାର୍ ନେଭିଗେସନ୍ କକପିଟ୍ (ccNC) ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
କାର୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଚର ହେଉଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପରପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡହାଉଣ୍ଡ୍ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ୍, ବେଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭଳି ଭାଷାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଫିଚର୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ-ଲିଙ୍କ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ 8-ସ୍ପିକର୍ ବିଶିଷ୍ଟ Bose ପ୍ରିମିୟମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଡ୍ୟାଶ୍ ବୁଷ୍ଟ୍ ମୋଡ୍:
ଗାଡ଼ିର ମେକାନିକାଲ୍ ପାୱାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Hyundai Bayonରେ ଏକ 1.5-ଲିଟର, 4-ସିଲିଣ୍ଡର ନାଚୁରାଲି ଏସପିରେଟେଡ୍ MPi ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ 115 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 144 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟାର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ।
ଗିୟରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ହୁଣ୍ଡାଇର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ (iVT / CVT)ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଓଭରଟେକିଂ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ iVT ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଡ୍ୟାଶ୍ ବୁଷ୍ଟ୍ ମୋଡ୍' (Dash Boost Mode) ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଇକୋ, ନର୍ମାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ଭଳି ତିନୋଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
ହୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ମାର୍ଟସେନ୍ସ ଲେଭଲ୍ 2 ପ୍ରୋ ADAS ସୁରକ୍ଷା:
ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ K ଏନହ୍ୟାନ୍ସଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 69 ପ୍ରତିଶତ ହାଇ-ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । କାର୍ରେ ମୋଟ 80ରୁ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 35 ଟି ସମସ୍ତ ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ଭାବେ ମିଳିବ ।
ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ମାର୍ଟସେନ୍ସ ଲେଭଲ୍ 2 ପ୍ରୋ ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 3ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଡାର୍ ଏବଂ 12ଟି ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ADAS ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଫରୱାର୍ଡ କୋଲିଜନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲେନ୍ କିପିଙ୍ଗ୍ ଆସିଷ୍ଟ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ କୋଲିଜନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 360-ଡିଗ୍ରୀ ସରାଉଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ମନିଟର୍ ଭଳି ମୋଟ 23 ଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫଙ୍କସନ୍ ମିଳିଥାଏ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆରାମ ପାଇଁ କାର୍ରେ ଭଏସ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଏବଂ ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।