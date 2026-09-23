ETV Bharat / technology

Hyundai Bayonର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ହୋଇପାରେ ଲଞ୍ଚ

ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ନିଜର ନୂଆ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ବେୟନର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

HYUNDAI BAYON INDIA HYUNDAI BAYON ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ନୂଆ କାର୍‌ MID SIZE SUV ମିଡ୍ ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ବେୟନ
Hyundai Bayonର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ହୋଇପାରେ ଲଞ୍ଚ । (ଫଟୋ : Hyundai Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍‌ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ଆଗାମୀ ମିଡ୍-ସାଇଜ୍‌ ଏସୟୁଭି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ବେୟନ (Hyundai Bayon)ର ବୁକିଂ ଅଫିସିୟାଲି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍‌ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଡିଲରସିପ୍‌କୁ ଯାଇ ଏହି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନିଜର ନାମ ରଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ । ଆସନ୍ତା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ବା ଫେଷ୍ଟିଭ୍‌ ସିଜନରେ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀର ଏସୟୁଭି ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଏହି ନୂଆ କାର୍‌କୁ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ଏବଂ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ ।

Hyundai Bayonର କ୍ରସଓଭର ଲୁକ୍‌ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏକ୍ସଟେରିୟର:

ଏହି ଗାଡିର ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ଏସୟୁଭି ଭଳ ନହୋଇ କ୍ରସଓଭର ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍‌ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ପିଲ୍ଟ ହେଡ୍‌ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍‌ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପର ପାଶ୍ୱରେ ଅଧା କଟା ହୋଇଥିବା H-ଶେପ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲିିଇଡି ଡିଆର୍‌ଏଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍‌ଲ୍ୟାମ୍ପ ଗାଡିର ବମ୍ପର ଉପରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଥିରେ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍କିଡ୍‌ ପ୍ଲେଟ୍‌ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗାଡିର ସାଇଡ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ରେ ପୁଲ-ଟାଇପ୍‌ ଡୋର୍‌ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍‌, ଫଙ୍କସନାଲ୍‌ ରୁଫ ରେଲ୍ସ ଏବଂ ସାମନ୍ୟ ଉଠିଥିବା ହୁଇଲ୍ ଆର୍ଚ ମିଳିବ । କାର୍‌ର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ପତଳା ଏଲ୍‌ଇଡି ଲାଇଟ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍‌ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ରୁଫ୍‌ ସ୍ପଏଲର୍‌ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ଛି। ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନୂଆ କାର୍‌ର ମୋଟ ଲମ୍ବ 4 ମିଟରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ।

କନେକ୍ଟେଡ୍‌ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟିରିୟର:

ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ବେୟନର ଭିତର କ୍ୟାବିନ ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଫିଚର୍ସ ଫୋର୍ଥ(4th) ଜେନେରେସନ୍‌ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ i20 ମଡେଲ୍‌ ଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କାର୍‌ର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଟି କନେକ୍ଟେଡ୍‌ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ ଏବଂ ମଝି ଭାଗରେ ଏକ ଡ୍ରପ୍‌ଡାଉନ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଜିକାଲ୍‌ HVAC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋର୍-ଡଟ୍‌ ଡିଜାଇନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲ୍‌, ସେଣ୍ଟର ପ୍ୟାନେଲ୍‌ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍‌ ଏସି ଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଡୋର୍‌ ପ୍ୟାଡ୍‌ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍‌ CNG କିଟ୍‌ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍‌:

ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ବେୟନରେ 1.5-ଲିଟର, ଚାରି-ସିଲିଣ୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍‌ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ୍‌ ଏବଂ CVT ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରେଟା ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି କାର୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍‌ CNG କିଟ୍‌ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଡ଼ିର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଅଣ୍ଡରବଡି ଟ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ବେୟନ 4 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ପ୍ରଥମ CNG ଗାଡ଼ି ଭାବେ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମିଡ୍-ସାଇଜ୍‌ ଏସୟୁଭିର ମୂଲ୍ୟ ବଜେଟ୍‌ ଅନୁକୂଳ ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବଜାର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍‌ର ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍‌ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Motorola Signature 27: 200MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଲା ମୋଟୋରୋଲାର ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍‌ ଫୋନ୍‌

Qualcomm ଲଞ୍ଚ କଲା Snapdragon 8 Elite ଚିପ୍, ଏବେ ଫୋନ୍‌ରେ ଚାଲିବ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ AI

JSW Group ଲଞ୍ଚ କଲା AMPSTAR ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବଜାରକୁ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍‌ ଓ ଟ୍ରକ୍‌

TAGGED:

HYUNDAI BAYON
ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ନୂଆ କାର୍‌
MID SIZE SUV
ମିଡ୍ ସାଇଜ୍ ଏସୟୁଭି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ ବେୟନ
HYUNDAI BAYON INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.