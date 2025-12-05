ETV Bharat / technology

Apple Watch ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଲର୍ଟ ଫିଚର; ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇଦା

ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍କେତକୁ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସତର୍କ କରାଇବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Hypertension Notification feature
Apple Watch ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଲର୍ଟ ଫିଚର (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଏବେ ଏହାର ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଫିଚର ଭାବେ ଏକ 'ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍' ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରକ୍ତଚାପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରେ । ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ନଥିବାବେଳେ ଏହି ଫିଚରକୁ ରୋଗକୁ ଧରିଦିଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍‌ର ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ ଫିଚର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷଣ ବିନା ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଆପଲ୍ ୱାଚ୍‌ରେ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସେନ୍ସର ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତବାହୀ ନଳିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ । ତା'ପରେ ଘଣ୍ଟାଟି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗତ 30 ଦିନର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସୂଚାଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍‌ର ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ ଫିଚର କୁହାଯାଏ ।

Hypertension Notification feature
ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌ରେ ନୂଆ ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ (Image Credit: Apple)

ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବ ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌

ୟଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଲର୍ଟ ପଠାଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଭଲ କରିପାରେ । ଆପଲ୍‌ର ଏହି ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଞ୍ଚ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଫିଚରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍‌ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ବି ହୋଇଥିଲା । କମ୍ପାନୀର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଫିଚର କେବଳ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଦୁନିଆ ସାରା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରାଇଥଇଲା ।

Hypertension Notification feature
ୟୁଜର୍ସ ଆଇଫୋନରେ ଏହି ଫିଚର ସେଟ୍‌ କରିପାରିବେ (Image Credit: Apple)

ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଦୋରାଇରାଜ ପ୍ରଭାକରନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ଅଣସ୍ବୀକୃତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯଦି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସାର ପଥ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା Apple Watchରୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସତର୍କତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ AHA (ଆମେରିକୀୟ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ BP ମନିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ରିଡିଂ ଲଗ୍ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା'ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।"

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

