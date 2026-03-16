ETV Bharat / technology

ନୂଆ ଟାବେଲଟ୍ ସହ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ Huawei

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ, Huawei ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାବଲେଟ୍ ନିର୍ମାତା, ଯେପରିକି Samsung ଏବଂ Appleକୁ ଟକ୍କର୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

Huawei MatePad 11.5 (2025)
Huawei MatePad ଟାବଲେଟ୍ (Huawei)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନ୍ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ Huawei ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ଦୂରତା ବଜାୟି ରଖିଛି । ଗତ ବର୍ଷ, କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ହୁଆୱେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 10 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାକି କମ୍ପାନୀର ଦେଶରେ ସର୍ବଶେଷ ଡିଭାଇସ୍ ଥିଲା । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭାରତରେ କୌଣସି ଟାବଲେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିନାହିଁ, ହୁଆୱେଇ ମେଟପ୍ୟାଡ୍ T8 ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏହାର ଶେଷ ଟାବଲେଟ୍, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ, Huawei ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟାବଲେଟ୍ ନିର୍ମାତା, ଯେପରିକି Samsung ଏବଂ Appleକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଡିଭାଇସର ଏକ ସିଲୁଏଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା 2026 Huawei MatePad 11.5 ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Huawei ନିଜ ନୂଆ ଟାବଲେଟ୍ ସହ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି :
ଇ-କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ Flipkart ରେ ଏକ ମାଇକ୍ରୋସାଇଟ୍ ଲାଇଭ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ Huawei ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଗାମୀ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଏକ ସିଲୁଏଟ୍ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହା ଏକ ଡିଟେଚେଵଲ୍‌ କିବୋର୍ଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଟାବଲେଟରେ ପ୍ୟାନେଲର ଉପର-ଡାହାଣ କୋଣରେ ରିୟର କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ନିଶ୍ଟିତ କରେଯେ ଏହି ଟାବଲେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଏହି ଡିଭାଇସର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଟେକ୍ ବ୍ଲଗର ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଗୁପ୍ତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟରଟି Huawei MatePad 11.5 (2026)ର । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟିପ୍ସଟର୍ ସଞ୍ଜୁ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟ୍ରୁ ୱାୟାରଲେସ୍ ଷ୍ଟେରିଓ (TWS), ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟବ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ଅଧିକ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ତଥାପି, କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କାରଣ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଶେଷ Huawei ଟାବଲେଟ୍ MatePad T8 ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଦେଶରେ 2GB RAM + 32GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 9,999 ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

2021ମସିହାର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକାରେ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ 5ଜି ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ 5ଜି କନେକ୍ଟିଭିଟି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପାନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।

Huawei MatePad 11.5 (2026) ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
Huawei MatePad 11.5 (2026) ଜଲ୍ଦି ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଚୀନରେ 8GB + 128GB RAM ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 22,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟାବଲେଟରେ 11.5-ଇଞ୍ଚ 2.5K (1,600x2,456 ପିକ୍ସେଲ୍) TFT LCD ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି ଯାହାର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ 120Hz , ପିକ୍ସେଲ୍ ଡେନସିଟି 256 ppi ଏବଂ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ 600 ନିଟସ୍ ରହିଛି । ଏହି ଫୋନରେ 10,100mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 40W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।

TAGGED:

HUAWEI
HUAWEI NEW TABLET LAUNCH INDIA
HUAWEI MATEPAD 11 5 SPECIFICATION
HUAWEI ଟାବଲେଟ୍
HUAWEI MATEPAD 11 5

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.