ETV Bharat / technology

iPhone Ultra ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ Huawei ଓ Xiaomiର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଟର୍ସ

ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ହୁଆୱେ ଏବଂ ଶାଓମୀ ନିଜର ନୂଆ ଫ୍ଲଗ୍‌ସିପ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରି ଆପଲ୍‌କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ।

Huawei's triple foldable phone Mate XT2.
ହୁଆୱେର ଟ୍ରିପଲ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍‌ ଫୋନ Mate XT2 । (Image Credit: Youtube/Huawei)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶାଓମି ଓ ହୁଆୱେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛନ୍ତି । ହୁଆୱେ କମ୍ପାନୀ Mate XT2 ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାଓମି Xiaomi 18 Fold ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ ଫୋଲ୍ଡବେଲ ଫୋନ ଅଟେ, ଏବଂ ଆଗମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆପଲ୍ ନିଜର ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦୁଇଟି ଫୋନ୍‌ର ଫିଚର୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ହୁଆୱେର ଟ୍ରିପଲ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍‌ ଫୋନ ଏପରି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଖୋଲିଲେ ଏକ ଟାବଲେଟ୍ ପରି ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଶାଓମିର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନକୁ ମୋଡିଲେ ପାସପୋର୍ଟ ପରି ଛୋଟ ସାଇଜ୍‌ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ହୁଆୱେ Mate XT2ର ଟ୍ରିପଲ୍‌ ଫୋଲ୍ଡର ଫିଚର୍ସ:

ହୁଆୱେ ନିଜର ନୂଆ ‘Mate XT2’ ସିରିଜ୍‌ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଥର ମୋଡିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାବଲେଟ୍ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଜିକ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଧାରିତ ‘Kirin 9050 Pro’ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର କଟକଣାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ହିଞ୍ଜ୍‌କୁ ପୁଣିଥରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଉନ୍ନତ ୱାଟର ପ୍ରୁଫିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି । ଚୀନ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 19,999 ୟୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ 2,980 ଡଲାର) ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟପ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 24,999 ୟୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ 3,725 ଡଲାର) ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଠାରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସାମସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଏକ ମଡେଲ ଆଣି 3 ମାସ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।

ଶାଓମୀ 18 Foldର ଫିଚର୍ସ ଓ ଡିଜାଇନ୍:

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶାଓମୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ‘Xiaomi 18 Fold’ କୁ ମିଡିୟମ୍-ଫୋଲ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ ଭାବେ ଆଣିଛି, ଯାହା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମାତ୍ର ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଭଳି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ । ଶାଓମୀ ସିଇଓ ଲେଇ ଜୁନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଫୋନ୍ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଲ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ । ଏହାର ଓଜନ 8 ଆଉନ୍ସରୁ କମ୍ ଏବଂ ଏହା ଖୋଲିବା ପରେ ଏହାର ମୋଟେଇ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଇଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଏହା ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଠାରୁ ହାଲୁକା । ଏହି ଡିଭାଇସ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ‘XRing O3 AI’ ଚିପ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଲ୍‌ର A19 Pro ଚିପ୍ ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ରେସପନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 10,999 ୟୁଆନ୍ (1,540 ଡଲାର)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 14,999 ୟୁଆନ୍ (2,100 ଡଲାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 3 ଟି ଆପ୍ସ ସହଜରେ ଚଲାଯାଇପାରିବ ।

ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଲ୍ iPhone Ultraର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଲ୍ ନିଜର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ‘iPhone Ultra’ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ 5.5 ଇଞ୍ଚର ବାହ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ 7.8 ଇଞ୍ଚର ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଖୋଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ମୋଟାମୋଟି ଘନତ୍ୱ ମାତ୍ର 4.5mm ଏବଂ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ 9.5 ମିଲିମିଟର ରହିବ । ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ A20 Pro ଚିପ୍, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟଚ୍ ଆଇଡି ଏବଂ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମିଳିପାରେ । ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,000 ରୁ 2,300 ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଚୀନ ମାର୍କେଟରେ ହୁଆୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22.6% ସେୟାର ସହ ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ ଆପଲ୍ 18.1% ଏବଂ ଶାଓମୀ 12.4% ସେୟାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି ।

ହୁଆୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ । ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାଏ-ଫୋଲ୍ଡ ଫୋନ୍‌ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ପରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା । ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ, ଚୀନର ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍‌ରେ କଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ନେଇ ଆସୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜର୍ମାନ ୱିକି ହ୍ୟାକ୍ କରି 18000 ଥର ପୋଷ୍ଟ କଲେ OpenAI ଏଜେଣ୍ଚସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

Pixxel ର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା: ଜୁଟାଇଲା 100 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଫଣ୍ଡିଂ, NASA ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କରୁଛି କାମ!

ISRO ହେବନି Privatise: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ମିଶନ!

TAGGED:

HUAWEI MATE XT2 PRICE
XIAOMI 18 FOLD FEATURES
APPLE IPHONE ULTRA LEAKS
ହୁଆୱେ ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍
MATE XT2 AND XIAOMI 18 FOLD LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.