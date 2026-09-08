iPhone Ultra ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ Huawei ଓ Xiaomiର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଟର୍ସ
ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ହୁଆୱେ ଏବଂ ଶାଓମୀ ନିଜର ନୂଆ ଫ୍ଲଗ୍ସିପ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରି ଆପଲ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : September 8, 2026 at 2:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶାଓମି ଓ ହୁଆୱେ ଏକ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛନ୍ତି । ହୁଆୱେ କମ୍ପାନୀ Mate XT2 ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାଓମି Xiaomi 18 Fold ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନ ଫୋଲ୍ଡବେଲ ଫୋନ ଅଟେ, ଏବଂ ଆଗମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆପଲ୍ ନିଜର ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ର ଫିଚର୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ହୁଆୱେର ଟ୍ରିପଲ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନ ଏପରି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଖୋଲିଲେ ଏକ ଟାବଲେଟ୍ ପରି ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଶାଓମିର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡବଲ୍ ଫୋନକୁ ମୋଡିଲେ ପାସପୋର୍ଟ ପରି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଫୋନର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
ହୁଆୱେ Mate XT2ର ଟ୍ରିପଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଫିଚର୍ସ:
Huawei launches the new tri-fold Mate XT 2 featuring Kirin 9050 Pro, the world's first chip with LogicFolding architecture. Mr. Yu, Huawei Executive Director and Chairman of the Board of Directors of the Consumer BG, shared the key capabilities of the groundbreaking Kirin 9050… pic.twitter.com/dTxKJ0HUOe— Huawei (@Huawei) September 7, 2026
ହୁଆୱେ ନିଜର ନୂଆ ‘Mate XT2’ ସିରିଜ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଥର ମୋଡିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାବଲେଟ୍ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଜିକ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଧାରିତ ‘Kirin 9050 Pro’ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର କଟକଣାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ହିଞ୍ଜ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଉନ୍ନତ ୱାଟର ପ୍ରୁଫିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି । ଚୀନ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 19,999 ୟୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ 2,980 ଡଲାର) ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟପ୍ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 24,999 ୟୁଆନ୍ (ପ୍ରାୟ 3,725 ଡଲାର) ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଠାରୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସାମସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଏକ ମଡେଲ ଆଣି 3 ମାସ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଶାଓମୀ 18 Foldର ଫିଚର୍ସ ଓ ଡିଜାଇନ୍:
WE ARE LIVE NOW!— Lei Jun (@leijun) September 7, 2026
Join me live as I introduce the new Xiaomi SkyNomad series, alongside the Xiaomi 18 Fold, Xiaomi Pad 9 Pro Max, and the debut of the XRING O3 flagship processor.
Let's get started!https://t.co/MAxj5X46cy
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶାଓମୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫୋନ୍ ‘Xiaomi 18 Fold’ କୁ ମିଡିୟମ୍-ଫୋଲ୍ଡ ସଲ୍ୟୁସନ ଭାବେ ଆଣିଛି, ଯାହା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମାତ୍ର ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଭଳି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ । ଶାଓମୀ ସିଇଓ ଲେଇ ଜୁନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଫୋନ୍ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଲ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ । ଏହାର ଓଜନ 8 ଆଉନ୍ସରୁ କମ୍ ଏବଂ ଏହା ଖୋଲିବା ପରେ ଏହାର ମୋଟେଇ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଇଞ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ । ଏହା ଆଇଫୋନ୍ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଠାରୁ ହାଲୁକା । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ‘XRing O3 AI’ ଚିପ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଲ୍ର A19 Pro ଚିପ୍ ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ରେସପନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 10,999 ୟୁଆନ୍ (1,540 ଡଲାର)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟପ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 14,999 ୟୁଆନ୍ (2,100 ଡଲାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକାସଙ୍ଗେ 3 ଟି ଆପ୍ସ ସହଜରେ ଚଲାଯାଇପାରିବ ।
ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଲ୍ iPhone Ultraର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
A new leak suggests the foldable iPhone could cost around $2300 in the US.— Noah Cat (@Cartidise) September 5, 2026
> 7.8” inner display, 5.5” 4:3 outer display
> No Face ID, Touch ID side button
> Titanium + aluminum frame, liquid metal hinge
> 4.5mm open, 9.5mm closed
> 48MP Main + 48MP Ultra Wide, no Telephoto
>… pic.twitter.com/YrvU2vQl7d
ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଲ୍ ନିଜର ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ବୁକ୍-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ ‘iPhone Ultra’ ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ । ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ 5.5 ଇଞ୍ଚର ବାହ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ 7.8 ଇଞ୍ଚର ଭିତର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଖୋଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ମୋଟାମୋଟି ଘନତ୍ୱ ମାତ୍ର 4.5mm ଏବଂ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ 9.5 ମିଲିମିଟର ରହିବ । ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ A20 Pro ଚିପ୍, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟଚ୍ ଆଇଡି ଏବଂ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ସହ 48 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ମିଳିପାରେ । ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,000 ରୁ 2,300 ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଚୀନ ମାର୍କେଟରେ ହୁଆୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22.6% ସେୟାର ସହ ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ ଆପଲ୍ 18.1% ଏବଂ ଶାଓମୀ 12.4% ସେୟାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଦେଇଛି ।
ହୁଆୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ । ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାଏ-ଫୋଲ୍ଡ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ପରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା । ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ, ଚୀନର ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ରେ କଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ନେଇ ଆସୁଛି ।