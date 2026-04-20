Huawei ଲଞ୍ଚ କଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ Wide-Foldable ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Pura X Max
ହୁଆୱେ ଆଣିଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ୱାଇଡ୍-ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି Kirin 9030 Pro ଚିପସେଟ୍, 5300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସାଟେଲାଇଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁବିଧା ।
Published : April 20, 2026 at 8:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ହୁଆୱେ (Huawei) ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ 'ୱାଇଡ୍-ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍' (Wide-Foldable) ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନାମ ହୁଆୱେ Pura X Max ରଖିଛି । ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ ଚୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଫୋନକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀ Pura 90 ସିରିଜ୍, Watch Fit 5 ଏବଂ Watch Buds 2 ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ଚଉଡ଼ା ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯାହା ସାଧାରଣ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ତୁଳନାରେ ଏକ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଭଳି ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଚୀନର ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ଯଥା - ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଲର୍ ବ୍ଲୁ, ଅଲିଭ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଫାଣ୍ଟମ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ କିଣିପାରିବେ ।
ପରଫମାନ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ Kirin 9030 Pro ଚିପସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଥିସହ ଏଥିରେ 5300mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦିନସାରା ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ।
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିସପ୍ଲେ:
Pura X Max ଯେତେବେଳେ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇ ରହେ, ଏହାର ମାପ 120x85x11.2mm ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନଫୋଲ୍ଡ ହେଲେ ଏହା 120x166.5x5.2mm ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 229 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ବହନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ 7.7 ଇଞ୍ଚର ଏକ LTPO 2.0 ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ OLED ଡିସପ୍ଲେ, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ 2,584 x 1,828 ପିକ୍ସେଲ ରହିଛି । ଏଥିରେ 120Hz ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିଫ୍ରେସ ରେଟ୍, 3,000 ନିଟ୍ସ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ ଏବଂ 1.07 ବିଲିୟନ କଲର୍ସର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର କଭର ଡିସପ୍ଲେ 5.4 ଇଞ୍ଚର Kunlun OLED ଅଟେ, ଯାହା 3,500 ନିଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଇଟନେସ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଉଭୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉତ୍ତମ ଟଚ୍ ରେସପନ୍ସ ଏବଂ କଲର୍ ଆକ୍ୟୁରେସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା:
ଏଥିରେ ଥିବା କିରିନ୍ 9030 ପ୍ରୋ ଚିପସେଟ୍ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ହାର୍ମୋନି ଓଏସ୍ 6.1 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପାଣି ଓ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ IP58 ଏବଂ IP59 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି । କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ରେ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମେନ୍ ସେନ୍ସର, 100x ଜୁମ୍ ସହିତ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଟେଲିଫୋଟୋ ଏବଂ 12.5 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି:
ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 5300mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 66W ୱାୟାର୍ଡ ଏବଂ 50W ୱାୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ସହିତ 5G, ୱାଇ-ଫାଇ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଳୁଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାଇଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:
ଚୀନରେ ଏହି ଫୋନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ CNY 10,999 (ପ୍ରାୟ 1,50,000 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 12GB ରାମ ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି । ଏହାର 12GB + 512GB ଭାରିଆଣ୍ଟ CNY 11,999 (ପ୍ରାୟ 1,64,000 ଟଙ୍କା)ରେ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେକି 16GB + 512GB ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ CNY 12,999 (ପ୍ରାୟ 1,77,000 ଟଙ୍କା) ରହିଛି । ଏହାର ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ 16GB RAM ଏବଂ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ CNY 13,999 (ପ୍ରାୟ 1,91,000 ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା April 25 ତାରିଖରେ ହୁଆୱେର ଚାଇନା ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏହି ଫୋନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।