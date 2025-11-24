ହୁୱେଇ ଲଞ୍ଚ କଲା GT 6 ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସିରିଜ; ମିଳିବ 12 ଦିନର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍
ହୁୱେଇ ଜିଟି 6 ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ GT 6 ଓ GT 6 Proକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ କଣ ଖାସ୍ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 24, 2025 at 7:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚୀନର Huawei ଭାରତରେ ଏହାର GT6 ସିରିଜ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନକ Huawei GT6 ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ GT6 Pro ଉଭୟ ସାମିଲ । ଏହି ଲାଇନଅପ୍ରେ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ରହିଛି । Huawei ବାହ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଟ୍ରାକିଂ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସଠିକତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରିଷ୍ଟ-ଆଧାରିତ ସାଇକେଲିଂ ଶକ୍ତି ମାପ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସାମିଲ ।
Huawei GT6 series: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ରେ 1.47-ଇଞ୍ଚ AMOLED ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 466×466 ପିକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ପିକ୍ସେଲ୍ ଘନତା 317ppi ଅଛି । 41 ମିମି ହୁୱେଇ ୱାଚ୍ GT 6ରେ 352 PPI ସହିତ ଏକ ଛୋଟ 1.32-ଇଞ୍ଚ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି । Pro ମଡେଲର ଡିସପ୍ଲେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ, ଯାହା 3000 nits ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦାବି କରେ ।
Pro ମଡେଲ୍ଟି ଏକ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଲଏ କେସ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ Watch GT 6 ଏକ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କେସ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । Huawei Watch GT 6 Pro ମଡେଲରେ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସେନ୍ସର, ଏକ ବାରୋମିଟର, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର ସାମିଲ । ଏଥିରେ ଏକ ECG ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଅନ୍ୟପଟେ, Watch GT 6ରେ ECG ଏବଂ ଗଭୀରତା ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ଟ୍ରାକିଂ ଫିଚର ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଉଭୟ ଡିଭାଇସ୍ 5ATM + IP69 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଓ ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ବି ସମାନ । ଏଥିରେ Huaweiର Sunflower GPS, NFC, Bluetooth 6, Wi-Fi, GLONASS, BeiDou, Galileo, OZSS, ଏବଂ NavIC ସମର୍ଥନ ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ Android 9+ ଏବଂ iOS 13+ ଚାଲୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଙ୍ଗତ ।
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ Watch GT 6 Pro ଏବଂ 46ମିମି Watch GT 6 ଉଭୟ ସର୍ବାଧିକ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ 12 ଦିନ, AOD ଚାଲୁ ସହିତ 7 ଦିନ ଏବଂ ବାହାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଡ୍ରେ ପ୍ରାୟ 40 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଛୋଟ 41ମିମି Watch GT 6ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ 14 ଦିନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
Huawei GT6 series: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
- ହୁୱେଇ GT6 Pro (46ମିମି): ₹ 28,999 (ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: କଳା ଓ ବାଦାମୀ)
- ହୁୱେଇ GT6 Pro (46ମିମି): ₹ 39,999 (ଟାଇଟାନିୟମ ଭାରିଏଣ୍ଟ)
- ହୁୱେଇ GT6 (46ମିମି): ₹ 21,999 (ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: ସବୁଜ, ଗ୍ରେ ଓ କଳା)
- ହୁୱେଇ GT6 (41ମିମି): ₹ 21,999 (ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: କଳା, ଧଳା, ବାଇଗଣୀ, ବାଦାମୀ)
- ହୁୱେଇ GT6 (41ମିମି): ₹ 24,999 (ଗୋଲ୍ଡ ଭାରିଏଣ୍ଟ)
- Huawei GT6 ଲାଇନଅପ୍ ଭାରତରେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Flipkart ଏବଂ ସରକାରୀ RTC India ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
