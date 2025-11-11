ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍; କଣ ସୁବିଧା, କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର ?
ଭାରତୀୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 11, 2025 at 1:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ରବିବାର ଏକ ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଆପ୍ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆଧାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ ଏବଂ QR କୋଡ୍-ଆଧାରିତ ସେୟାରିଂ ରହିଛି ।
ଏହି ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ iOSର ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଆପ୍ mAadhaar ଆପ୍ ସହିତ କାମ କରେ, ଯାହା ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଆଇଡି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ନୂତନ ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜବିହୀନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ଯଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଡ ସମାନ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେୟାର କରନ୍ତି ।
New Aadhaar App: ଫିଚର
- ଏକାଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା: ସମାନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ 5 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ପରିବାରର ପରିଚୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ ।
- ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ତଥ୍ୟକୁ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲକ୍ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନାକୁ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଅଂଶୀଦାର କରିପାରିବେ।
- ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ: ଆପଣ ଏହି ଆପ୍ରେ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହା ବାଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ । ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲୁଚାଇ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ।
- QR କୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ: ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀଘ୍ର, କାଗଜବିହୀନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଧାର QR କୋଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ ।
- ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଆକ୍ସେସ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସେଟଅପ୍ ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷିତ ଆଧାର ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନଲକ୍ କରେ ।
- ହିଷ୍ଟ୍ରି ମନିଟରିଂ: ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପ୍ର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ ।
ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍କୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ?
- ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଭାଷା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 12-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ତା’ପରେ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର-ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଏକ SMS ପଠାଇବାକୁ କହିବ।
- OTP ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଚେହେରା ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯିବ।
- ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ 6-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାସୱର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଏବେ ଆପଣ ଆପ୍ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ମାସ୍କ କରିପାରିବେ, ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ।
- ଆଉ 4ଟି ଆଧାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
ପୁରୁଣା ଆଧାର ଆପ୍ଠାରୁ ନୂଆ କିପରି ଭିନ୍ନ ?
ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ବିଦ୍ୟମାନ mAadhaar ଆପ୍ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ । ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଆପ୍ ପରି କିଛି ଫିଚର ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା, PVC କାର୍ଡ ଅର୍ଡର କରିବା, ଇମେଲ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା । ନୂତନ ଆପ୍ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖାଇପାରିବେ ଓ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।
UIDAI ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଏହି ଆପ୍ କାର୍ଡଧାରକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସୂଚନା ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟରେ ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡର PDF ସଂସ୍କରଣ ବହନ କରି କିମ୍ବା ଡିଜିଲକର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଏହା କରିପାରିବେ, ତଥାପି ନୂତନ ଆପ୍ ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ।