ହୋଟେଲ ରୁମରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ କେମିତି ଠାବ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଟିପ୍ସ
ଯଦି ଆପଣ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ କୌଣସି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଠାବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଣ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଟିପ୍ସ...
Published : November 10, 2025 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କାମ କିମ୍ବା ଅବସର ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ, ଯଦି କିଛି ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରି ସତର୍କତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ।
ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ । ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଠାବ କଲେ ତା' ପରେ କ'ଣ କରିବେ।
ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା କିପରି ଦେଖାଯାଏ ?
ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମେରା ତୁଳନାରେ ଲୁକ୍କାୟିତ କ୍ୟାମେରା ଆକାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ । ଏହି କ୍ୟାମେରାର ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ 1ରୁ 2 ଇଞ୍ଚର ବ୍ୟାସ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ବଜାରରୁ କିଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଖୋଜିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଲୁଚି ରହିଥିବା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲାରେ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ୱେୟାରିଂ, ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଠାବ କରିବେ ?
ଆଖିକୁ ପୁରା ରୁମରେ ବୁଲାନ୍ତୁ: ଲୁଚି ରହିଥିବା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବା । ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବେ ଲଗାଯାଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ତାର, ଲେନ୍ସ କିମ୍ବା ସର୍କିଟ୍ରି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ତନତନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ।
ଛୋଟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍କାନିଂ ସରିବା ପରେ, ଛୋଟ ଫାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସକୁ ଲୁଚାଇପାରେ । ଲୁଚି ରହିଥିବା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କାନ୍ଥ, ଦ୍ବାର କିମ୍ବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସହିତ ଛୋଟ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଠାବ କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ମସୃଣ କାଚ ପୃଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଲେନ୍ସ ପରି ଗଠନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରୁ ଲୁଚି ରହିପାରେ ।
ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (RF) ଡିଟେକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଏକ RF ଡିଟେକ୍ଟର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଯାହା ସେମାନେ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସି ସିଗ୍ନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେନ୍ସ କରି ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ । ଯଦିଓ ଏହି ଉପକରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି । RF ଡିଟେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ବିଚକ୍ଷଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିପାରେ ।
ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ (IR) କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା । କେବଳ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଠରୀକୁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ସନ୍ଦେହଜନକ କିମ୍ବା ଅସ୍ବାଭାବିକ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ। ଯଦି ସ୍କ୍ରିନରେ ଛୋଟ, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଲାଲ କିମ୍ବା ଧଳା ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଏ- ଏହା ଲୁକ୍କାୟିତ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ନିର୍ଗତ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇପାରେ ।
Wi-Fi ନେଟୱର୍କ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ: କିଛି ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା Wi-Fi ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମନିଟରିଂକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଯଦି ଏପରି ଡିଭାଇସ୍ ସମାନ ନେଟୱର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ତେବେ ଏହା ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ନେଟୱର୍କ ସ୍କାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, "ନେଟୱାର୍କ ସ୍କାନର" ଖୋଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଏକ ନେଟୱର୍କ ସ୍କାନିଂ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ । ଇନଷ୍ଟଲ ହେବା ପରେ ସ୍କାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଫୋନ ସେହି ସମାନ Wi-Fi ନେଟୱର୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସ୍କାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ସଂଯୁକ୍ତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ "IP କ୍ୟାମେରା" କିମ୍ବା ଜେନେରିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲେବଲ୍ ଭଳି ଅପରିଚିତ କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ନାମ ଖୋଜନ୍ତୁ।
ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ପାଇଲେ କ’ଣ କରିବେ ?
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:
- ଡିଭାଇସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ: ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ଏହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ । ଯଦି ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଏଡ଼ାଇବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋରେନସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ଚିହ୍ନଟ ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଡିଭାଇସ୍ର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ, ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ସିରିଏଲ୍ କୋଡ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ । ଏହି ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନରେ ଏକ ଶୀଘ୍ର କୀୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଫଟୋ ସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
- ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ: ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ହୋଟେଲ୍ ରୁମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ । ଏହା ବଦଳରେ, ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।