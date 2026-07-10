ETV Bharat / technology

ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋରୁ ତିଆରି ହେଉଛି AI ଚିତ୍ର! ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମେଟାର ନୂଆ ‘Muse Image’ ବିବାଦ, ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ

ମେଟାର ନୂଆ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ Muse Imageକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେଉଁଠି ୟୁଜରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ସେମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋରୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।

AI is creating images from Instagram photos without permission! Meta's new 'Muse Image' controversy comes to light
ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫଟୋରୁ ତିଆରି ହେଉଛି AI ଚିତ୍ର! ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମେଟାର ନୂଆ ‘Muse Image’ ବିବାଦ (Image Credit: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମେଟା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ଏଆଇ ଇମେଜ୍‌ ଟୁଲ୍ 'Muse Image'କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଟନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଗତ 7 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଟୁଲ୍କୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା । ଏହି ମେଟା ସୁପରଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଲାବ୍ସର ପ୍ରଥମ ଇମେଜ୍‌ ଜେନେରେସନ୍ ମଡେଲ୍ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ମେଟା ଏଆଇ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଚ ଦେଶରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡିକ ବିନା କୌଣସି ଅନୁମତିରେ ଏଆଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

କେମିତି କାମ କରେ ମେଟା Muse ଏବଂ କଣ ରହିଛି ବିପଦ?

ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେବଳ ଟ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ମେନସନ କରି ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋକୁ ନିଜର ଏଆଇ ଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ସବର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ୟୁଜରନେମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅପ୍ସନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ୟୁଜରଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଉନାହିଁ ।

ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏହି ସେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏହି ଫିଚର୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ହଲିଉଡ୍ ୟୁନିଅନ SAG-AFTRA ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏହି ପରମିସନ୍ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ‘ଏକ୍ସ’ର ଗ୍ରୋକ ଚାଟବଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିପଫେକ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା ।

ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେଟିଂସ:

ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନକରୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆପ୍ ଭିତରେ କିଛି ଜରୁରୀ ସେଟିଂସ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ:

ଷ୍ଟେପ୍ 1: ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 2: ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 3: ଉପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ଥ୍ରୀ-ଲାଇନ୍ ମେନୁ (Three-line menu) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 4: ଏବେ 'Settings and activity' ଅପ୍ସନକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 5: ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି 'Sharing and reuse' ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ।

Survival and security settings for users
ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେଟିଂସ (Image Credit: ETV Bharat)

ଷ୍ଟେପ୍ 6: ଏହାପରେ 'Allow people to use your content on Instagram with AI features on Meta' ସେକ୍ସନ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 7: ଏଠାରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ (Posts) ପାଇଁ ଟଗଲ୍ ବଟନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 8: ସେହିପରି ରୀଲ୍ସ (Reels) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଟଗଲ୍ ବଟନ୍‌କୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଷ୍ଟେପ୍ 9: ସେଟିଂସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପେ ଆପେ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ ।

ୟୁଜରମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋର ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ରୋକାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ଏଆଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟାଟା Harrier ଏବଂ Safari ର ପ୍ରିମିୟମ୍ Stealth Edition: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Yamahaର ପ୍ରଥମ Flex-Fuel ବାଇକ୍ FZ Blue Flex: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ଭାରତ ଆସୁଛି Mercedes-Benz GLB EV: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 631km, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ

TAGGED:

META MUSE AI CONTROVERSY
INSTAGRAM PRIVACY SETTINGS
META MUSE TOOL STEPS
ମେଟା ଏଆଇ ଫୁଟୋ ବିବାଦ
META MUSE IMAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.