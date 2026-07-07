ଭୁଲ୍ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି କି? Jio-Airtel ଏବଂ Vi ଗ୍ରାହକ ଏମିତି ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ଟଙ୍କା
ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆପଣାଇ ନିଜର ପୂରା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ ।
Published : July 7, 2026 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ହିଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛିନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କିମ୍ବା ଅସାବଧନତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତିଯେ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହୋଇଗଲା ବା ବୁଡିଗଲା ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଯଦି ଭୁଲ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିମ୍(SIM) ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିପରି ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ।
Jio ୟୁଜର୍ସ କିପରି ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜିଓ ଗ୍ରାହାକ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲ୍ରେ ଅନ୍ୟ କାହା ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଥାଏ । ରିଚାର୍ଜ ହେବାର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଥିବା My Jio ଆପ୍କୁ ଯାଇ ରିଚାର୍ଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ଆପଣ କରିଥିବା ସେହି ରିଚାର୍ଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏହା ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 'Cancel Plan'ର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ । ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେରିଆସିବ ।
Airtel ୟୁଜର୍ସ କିପରି ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ?
ଏୟାରଟେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଭୁଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ Airtel Thanks ଆପ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପ୍ର ହେଲ୍ପ ସେକସନ୍ (Help Section)କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 'Facing issue with recent recharge' ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 'Wrong Recharge' ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବ ।
Vodafone Idea (Vi) ବ୍ୟବହାରକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏହି କଲ୍:
ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ବା Vi ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ହେଲେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । Vi ତରଫରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ 51619 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ । କଲ୍ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ପଚାରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 'Yes' ଲେଖି ସେଣ୍ଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ Vi ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂରା ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସୂଚନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ।