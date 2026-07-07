ETV Bharat / technology

ଭୁଲ୍ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି କି? Jio-Airtel ଏବଂ Vi ଗ୍ରାହକ ଏମିତି ଫେରସ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ଟଙ୍କା

ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଭୁଲ୍ ନମ୍ବରରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆପଣାଇ ନିଜର ପୂରା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ ।

Telecom companies offer customers the option to get a refund if the recharge is made to the wrong number.
ଯଦି ଭୁଲ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି । (Image Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍‌ରୁ ହିଁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛିନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତତା କିମ୍ବା ଅସାବଧନତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତିଯେ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହୋଇଗଲା ବା ବୁଡିଗଲା ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଯଦି ଭୁଲ ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିମ୍(SIM) ବ୍ୟବହାରକାରୀ କିପରି ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ।

Jio ୟୁଜର୍ସ କିପରି ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜିଓ ଗ୍ରାହାକ ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲ୍‌ରେ ଅନ୍ୟ କାହା ନମ୍ବରରେ ରିଚାର୍ଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଥାଏ । ରିଚାର୍ଜ ହେବାର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଥିବା My Jio ଆପ୍‌କୁ ଯାଇ ରିଚାର୍ଜ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ଆପଣ କରିଥିବା ସେହି ରିଚାର୍ଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଏହା ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 'Cancel Plan'ର ଏକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ । ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେରିଆସିବ ।

Airtel ୟୁଜର୍ସ କିପରି ନିଜର ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ?

ଏୟାରଟେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଭୁଲ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ Airtel Thanks ଆପ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପ୍‌ର ହେଲ୍ପ ସେକସନ୍ (Help Section)କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 'Facing issue with recent recharge' ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 'Wrong Recharge' ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେବ ।

Vodafone Idea (Vi) ବ୍ୟବହାରକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏହି କଲ୍‌:

ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ବା Vi ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ହେଲେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । Vi ତରଫରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଫୋନ୍‌ରୁ 51619 ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ହେବ । କଲ୍ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ପଚାରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 'Yes' ଲେଖି ସେଣ୍ଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ Vi ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂରା ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସୂଚନା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା Samsung Galaxy Z Fold 8ର ଦାମ୍‌! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସୁଛି ଏହି ଫୋନ୍‌

ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 28 ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ ନୂଆ Toyota Hilux, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଆସୁଛି ନୂଆ Yamaha R2 ସ୍ପୋର୍ଟି ବାଇକ୍‌, କମ୍ପାନୀ ଜାରି କଲା ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖ

TAGGED:

JIO RECHARGE CANCEL
AIRTEL THANKS REFUND
MOBILE RECHARGE RULE
ଭୁଲ୍ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ
WRONG NUMBER RECHARGE REFUND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.