କେମିତି କଟିଲା ବର୍ଷ 2025; ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ Recaps 2025
ବର୍ଷ 2025 ଅନେକ ସ୍ମୃତିକୁ ଧରି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛି । ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିଲା ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍ ସହାୟତାରେ ବନାନ୍ତୁ ରିକ୍ୟାପ୍ ଭିଡିଓ...
Published : December 31, 2025 at 3:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋ ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କୁ ବର୍ଷ 2025ର ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟିବାକୁ ଏକ ଉପାୟ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ 2025 ରିକ୍ୟାପ୍ ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ରିଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ୟୁଜରମାନେ କୋଲାଜ୍, ଫଟୋ ବୁକ୍ ଏବଂ ମେଗା ଫଟୋ ଡମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ।
2025 ରିକ୍ୟାପ୍ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋ କେବଳ ଏକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆପ୍ ନୁହେଁ । ଏଆଇ-ଆଧାରିତ କ୍ୟୁରେସନ୍ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କାହାଣୀ କହିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛି । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏଡିଟିଂ କରିବା ବିନା ସମୃଦ୍ଧ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
କିପରି କାମ କରେ ଏହି ଫିଚର ?
ଗୁଗଲ୍ର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ରିକ୍ୟାପ୍ ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବେ । ରିକ୍ୟାପ୍ ଆପ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ମେମୋରିଜ୍ କାରୋସେଲରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିପାରିବେ । ଗୁଗଲ୍ର AI ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଟୋ ଏବଂ କ୍ଲିପ୍ ଚୟନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃଜେନେରେଟ୍ କରି ରିକ୍ୟାପ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ।
ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଗଲ୍ ଏଡିଟିଂକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ କରିଛି । ଏହି ଦ୍ରୁତ ଏଡିଟ୍ ଉପକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ୟାପ୍ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଏ । CapCut ସହିତ ସମନ୍ବୟ ଥିଲେ ଏହା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଡିଟିଂ ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହାଁନ୍ତି ।
କିପରି ସେୟାର କରିବେ Recap ?
ରିକ୍ୟାପ୍ ଭିଡିଓକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପରେ '2025 ରିକ୍ୟାପ୍' ସିଧାସଳଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ମେସେଜିଂ ଆପ୍ସ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ । ଗୁଗଲ୍ ଫଟୋଜ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ସକୁ ଫଟୋବୁକ୍ କିମ୍ବା କୋଲାଜରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସେଭ୍ କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଯଦି ଆପଣ ରିକ୍ୟାପ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର Google Photos ବ୍ୟାକଅପ୍ ଚାଲୁ ଅଛି । ସେଟିଂସରେ ଫେସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଜରୁରୀ । Google Photos ଆପ୍ଟି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।