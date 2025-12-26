ETV Bharat / technology

ଆକାଉଣ୍ଟ ନ ହରାଇ କିପରି ବଦଳାଇବେ Gmail ଆଡ୍ରେସ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍‌-ବାଏ-ଷ୍ଟେପ୍‌

ଗୁଗଲ୍‌ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଜିମେଲ୍‌ ୟୁଜର୍ସ ଏଣିକି ନିଜର @gmail.com ଇମେଲ୍‌ ଆଡ୍ରେସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

How to Change Gmail Address
How to Change Gmail Address (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଗଲ୍‌ ନିଜର Gmail ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବଢିଆ ଫିଚର ରୋଲଆଉଟ୍‌ କରିଛି । ଏବେ ୟୁଜରମାନେ ନିଜ @gmail.com ଇମେଲ୍‌ ଆଡ୍ରେସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା । ଏଯାବତ ଗୁଗଲ୍‌ କେବଳ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଇମେଲ୍‌ ଆଡ୍ରେସ (ଯେପରିକି Yahoo ଓ Outlook)କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଜିମେଲ୍‌ ଆଡ୍ରେସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ସବୁଠୁ ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି ଜିମେଲ୍‌ ଆଡ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜରମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଗୁଗଲ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Gmail ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗୁଗଲ୍‌ର ସପୋର୍ଟ ପେଜ୍‌ର ଏକ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ, ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ନୂତନ ଫିଚର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି, ଯାହା ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାରତ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ବଜାରରେ ଏହି ରୋଲଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।

ଏମିତି କାମ କରିବ ନୂଆ ଫିଚର

ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଠିକଣାକୁ ଏକ ଉପନାମ ଭାବରେ ରଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଠିକଣାରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଇମେଲ୍ inboxରେ ଆସିବ ଏବଂ ମୂଳ ଠିକଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Google ସେବା ଯେପରିକି Drive, Maps ଏବଂ YouTubeରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ ।

ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗଲ୍‌ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ Gmailରେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଇମେଲ୍ ID ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିଲେ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ Google ଆକାଉଣ୍ଟ yourname@yahoo.com କିମ୍ବା yourname@outlook.com ପରି ଏକ ଇମେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା @yahoo ଏବଂ @outlook ପରି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା । ଏପଟେ, @gmail.com ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଜିମେଲ୍‌ ୟୁଜର ନିଜ ଇମେଲ୍‌ ଆଡ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ।

କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ Gmail Address ?

ଷ୍ଟେପ୍‌-1: ଆପଣଙ୍କର Google ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ (ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର Google ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରିନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।)

ଷ୍ଟେପ୍‌-2: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ (ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ ମେନ୍ୟୁରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।)

ଷ୍ଟେପ୍‌-3: ଇମେଲ୍ ସେଟିଂସ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ (ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। Google ଆକାଉଣ୍ଟ ଇମେଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।)

ଷ୍ଟେପ୍‌-4: ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍‌ ଏଡିଟ୍‌ କରନ୍ତୁ (ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ପାଖରେ Edit ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ନୂତନ Gmail ଆଡ୍ରେସ୍‌ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ । )

ଷ୍ଟେପ୍‌-5: Save କରନ୍ତୁ ଏବଂ Confirm କରନ୍ତୁ (ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା Gmail ଏବେ ବି ଏକ ଉପନାମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଇମେଲ୍ ଏବେ ବି ଆସିବ।)

ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

  • ଜିମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ:
  • ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।
  • ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଠିକଣା ସର୍ବାଧିକ 3 ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ (ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ 4ଟି ଜିମେଲ୍ ଠିକଣା)।
  • ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ସହିତ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।

କିଛି ଗୁଗଲ୍ ସେବା (ଯେପରିକି Chromebooks, ରିମୋଟ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ କିମ୍ବା "Google ସହିତ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ" ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍) Gmail ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ଗୁଗଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, କାରଣ ଆପ୍ ସେଟିଂସ୍ ପୁନଃସେଟ୍ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଇଁ 'ଇମରଜେନ୍ସି ଲୋକେସନ ସେବା' ଲଞ୍ଚ କଲା ଗୁଗଲ୍‌; କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବେ ୟୁଜର ?

