Samsung ୟୁଜର ସାବଧାନ ! ଗୋଟିଏ ଫଟୋରୁ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଲାକ୍ସି ଫୋନ
ଏବେ ସାଇବର ଠକ ସାମସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ସି ଫୋନକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । କଣ କଲେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 10, 2025 at 6:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ Samsung Galaxy ଡିଭାଇସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଟ୍ ଆପ୍ରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଯେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାନ ଭାବରେ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିପାରେ ।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସ୍ପାଏୱାୟାର ଅଭିଯାନ "ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍"ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କୌଣସି କ୍ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁକିଛି ଚୋରି କରିନେଇପାରେ । ତେବେ ଏବେ ସାଇବର ଠକ ଆପଣେଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସ୍ପାଏୱେୟାର କ'ଣ, ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ସବୁ ଚୋରି କରିପାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ...
Landfall Spyware କଣ ?
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ । ଏହା "ଜିରୋ-କ୍ଲିକ୍" ସାଇବର ସ୍ପାଏୱେୟାର । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ, ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏକ ସଂକ୍ରମିତ ଫଟୋ (DNG ଫାଇଲ୍) ପଠାଇବା ଦ୍ବାରା ସ୍ପାଏୱେୟାର ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ।
କେମିତି ହେଉଛି ସାଇବର ଠକେଇ ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସ୍ପାଏୱେୟାର ସାମସଙ୍ଗର ଇମେଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିବା ଏକ ତ୍ରୁଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହାର କୋଡ୍ ନାମ ହେଉଛି CVE-2025-21042 । ତେବେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ JPEG ଭଳି ଏକ DNG ଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ପହଞ୍ଚେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସ୍ପାଏୱେୟାର କୋଡ୍ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ । ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତା କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହା ବିଷୟରେ ନଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ସ୍ପାଏୱେୟାର କୋଡ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ।
କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ ?
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସ୍ପାଏୱେୟାର ଏତେ ବିପଦଜନକ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ନଜର ରଖୁଥିବା ଏକ ମେସିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲ୍ ଲଗ୍ସ ଆଦି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରେ । ଯେପରି
- କ୍ୟାମେରା: ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ ।
- ମାଇକ୍: ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ କଲ୍ରେ ହେଉଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶୁଣିପାରେ ।
- ଫାଇଲ୍ସ: ଫୋନରେ ସେଭ୍ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଆକ୍ସେସ ନେଇପାରେ ।
- ଲୋକେସନ: ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କେତେବେଳେ ୟାଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ରିଅଲ-ଟାଇମରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରେ ।
- କଲ୍ ଲଗ୍ସ: ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍କୁ ଚୋରି କରିପାରେ ।
କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଫୋନ ଟାର୍ଗେଟରେ ?
ଏହି ସ୍ପାଏୱେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ତୁର୍କୀ, ଇରାନ, ଇରାକ, ମରକ୍କୋ ଆଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯଦି ଆମେ ଫୋନ ଡିଭାଇସ୍ କଥା କହିବା ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ Samsung Galaxy ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି:
- Galaxy S Series - S22, S23, S24
- Galaxy Z Series - Z Fold 4, Z Flip 4
ସାମସଙ୍ଗ ୟୁଜର ଏବେ କଣ କରିବେ ?
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏହି ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ନୂତନତମ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ଚଲାଉଥିବା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିଛି । ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ସେଟିଂସ୍ > ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ > ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ ।