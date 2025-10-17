ETV Bharat / technology

Honor ଆଣୁଛି ରୋବୋଟ୍‌ ଫୋନ; 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂରିବ କ୍ୟାମେରା, ବୁଝିବ ୟୁଜରଙ୍କ ଭାବାବେଗ

ଅନର ଏକ ରୋବୋଟ୍‌ ଫୋନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକି ଟ୍ରିପଲ ରିଅର କ୍ୟାମେରା ୟୁନିଟ୍‌ ସହିତ ଆସିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Honor Robot Phone
Honor Robot Phone (Image Credit: Honor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 12:49 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଫାର୍ମର ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ବୁଧବାର ଦିନ Honor ଏକ ନୂତନ କନସେପ୍ଟ ଫୋନକୁ ପରିଚିତ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର AI ଡିଭାଇସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଏକ ଅଂଶ ହେବ । ଏହାକୁ Honor Robot Phone କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନ ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ୍ AI କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026ରେ ସ୍ପେନର ବାର୍ସେଲୋନାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ (MWC)ରେ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପପ୍-ଅପ୍ AI କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନଯୋଗ୍ୟ ମୋଟର ରହିବ ।

ଏହି ରୋବୋଟ୍‌ ଫୋନ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍‌ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ରୋବୋଟ୍‌ ପରି 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରାଟି ଫୋନର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍‌ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅବିକଳ ରୋବୋଟ୍‌ ପରି ବାହାରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି କନସେପ୍ଟ ଫୋନକୁ କମ୍ପାନୀ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିଜର Magic8 ଓ Magic8 Pro ସିରିଜ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ।

Honor Robot Phone

ଏହି ରୋବୋଟ୍‌ ଫୋନକୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ 'AI ଡିଭାଇସ ବିପ୍ଳବ' ଭାବେ କହିଛି, ଯାହାକି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର ଇମେଜିଂ ଫିଚର ସହିତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଯାବତ ଏହି କନସେପ୍ଟ ଫୋନର ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଜାରି ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହି ଫୋନରେ ଥିବା ରୋବୋଟ୍‌ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜରଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ ଆଖପାଖର ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଛୋଟପିଲାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି । ଏହି ମୁଭେବଲ୍‌ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାଟି ଏକ USB Type-C ପୋର୍ଟ ସହ ଆସିପାରେ । ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ହୋଲ୍‌-ପଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ହୁଏତ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ହୋଇପାରେ ।

ଭାବାବେଗ ବୁଝିବ ରୋବୋଟିକ୍‌ ଫୋନ

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନରେ ଏଆଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମନ୍ବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିପାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି କେହି ୟୁଜର କ୍ୟାମେରାକୁ ପଚାରେ 'ମୁଁ ଏହି ପୋଷାକରେ କିପରି ଦିଶୁଛି ?' ତେବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଲୁକ୍‌ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହା ଉପରତଳ ହୋଇ 'ହଁ' କହିବା ପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଏ । ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାମେରା କାନ୍ଦୁଥିବା ଛୋଟପିଲା ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ ଚୁପ୍‌ କରିବା ଭଳି କାମ କରିପାରେ ।

କମ୍ପାନୀ ଏହି ଭିଡିଓ ଦ୍ବାରା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କେବଳ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍‌ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇମୋସନାଲ କମ୍ପାନିଅନ ହେବ, ଯିଏକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି, "ରୋବୋଟ୍ ଫୋନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ମୋବାଇଲ୍ କେବଳ ଏକ ଉପକରଣ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସାଥୀ ହେବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିବ ।"

iPhone 17 series ପରି ରିଅର ପ୍ୟାନେଲ

ଏହି ରୋବୋଟ୍‌ ଫୋନର ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଲ୍‌ର ନୂତନ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 17 ସିରିଜ୍‌ ପରି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଝିରେ ଏକ କାଚ କଟଆଉଟ୍ ରହିପାରେ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ପପ୍‌-ଅପ୍ AI କ୍ୟାମେରା ସମେତ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍‌-ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିପାରେ । ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ର ମଝିରେ ଆଲଫା ପ୍ରତୀକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ Honorର AI ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌ର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଫୋନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ କ୍ଲିନ୍‌ ରହିବା ପରି ମନେହୁଏ । ସେହିପରି ପାୱାର ବଟନ୍ ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ରହିପାରେ । ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ରୋବୋଟ୍ ଫୋନର ରୋବୋଟ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଏକ କାଚ କଭର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ।

