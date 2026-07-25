ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମ୍ଦାର୍ କାର୍ Honda ZR-V ହାଇବ୍ରିଡ୍, 22.80 କିମି ମାଇଲେଜ୍ ସହ ମିଳିବ ଆଧୁନିକ ADAS ଫିଚର୍ସ
ଜାପାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୋଣ୍ଡା କାର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟମ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏସୟୁଭି Honda ZR-V Hybridକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 25, 2026 at 6:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡି ବଜାରରେ ହୋଣ୍ତା କାର୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତଶାଳୀ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏସ୍ୟୁଭି Honda ZR-V Hybridକୁ ଅଫିସିଆଲି ସେଲ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 47.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ସୀମିତ ସମୟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଟେ । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭିକୁ ଜାପାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁନିଟ୍ ବା CBU ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
Honda ZR V-Hybridର ଏକ୍ସଟେରିୟର:
ବିଶାଳ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍: ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଲାଇନଅପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଲମ୍ବ 4,657 ମିମି, ଚଉଡ଼ା 1,840 ମିମି, ଉଚ୍ଚତା 1,621 ମିମି ଏବଂ ଏହାର ହ୍ୱିଲବେସ୍ 2,655 ମିମି ରଖାଯାଇଛି ।
ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍: ଗାଡ଼ିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ଲସି-ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରିଲ୍ ସହିତ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସ୍ଲିମ୍ ଲୁକ୍ ର LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପରରେ ଏୟାର ଭେଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପଛ ଭାଗରେ U-ଆକୃତିର LED ଟେଲ୍-ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ରୁଫ୍ ସ୍ପଏଲର ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶିଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଡୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏଥିରେ 18-ଇଞ୍ଚର ପ୍ରିମିୟମ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ e:HEV ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ମାଇଲେଜ୍:
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି: ଏହି ନୂଆ Honda ZR-Vରେ କମ୍ପାନୀର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 2.0 ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍-ହାଇବ୍ରିଡ୍ e:HEV ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ିକୁ 181 bhpର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାୱାର ଏବଂ 315 Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ସ୍ପିଡ୍ ଓ ପରଫରମାନ୍ସ: ଏହି ଦମ୍ଦାର୍ ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଏସୟୁଭି ମାତ୍ର 7.9 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ବେଗ ହାସଲ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତି 173 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ।
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ମାଇଲେଜ୍: ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ବିଶାଳ ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ 22.80 କିଲୋମିଟର (22.80 kmpl) ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଅଟେ ।
9-ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଲକ୍ସରି ଇଣ୍ଟିରିୟର ଫିଚର୍ସ:
ଆଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଥିମ୍ କେବିନ୍: କାର୍ ଭିତରର କେବିନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରିମିୟମ ଆଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଥିମ୍ ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଚିଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ସରି ଲେଦର ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି, ସଫ୍ଟ-ଟଚ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ମେଟାଲିକ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟସ ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ସେଣ୍ଟର କନସୋଲରେ ହୋଣ୍ଡାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଶ-ବଟନ୍ ଗିୟର ସେଲେକ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ମଝିରେ ଏକ 9-ଇଞ୍ଚର ଫ୍ଲୋଟିଂ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡରେ 10-ଇଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ହୋଣ୍ଡା ସେନ୍ସିଂ ADAS ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଜ୍: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ହୋଣ୍ଡା ଏହି କାର୍ରେ ସମୁଦାୟ 8ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଯାକ ଚକରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ହୋଣ୍ଡା ସେନ୍ସିଂ ADAS ସୁଇଟ୍: ଏହା ସହିତ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଡଭାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (ADAS)ର ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଅଟୋନୋମସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକିଂ, ଲେନ୍ କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ, ଲୋ-ସ୍ପିଡ୍ ଫଲୋ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଆଟେନସନ୍ ମନିଟର ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଫିଚର୍ସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରଖିଥାଏ ।