ହୋଣ୍ଡା ଲଞ୍ଚ କଲା ଦୁଇଟି ଦମଦାର ବାଇକ୍: କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ହେଭି ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍!
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦମଦାର ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ Honda XR300L ଏବଂ XR300 Rally ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : October 6, 2026 at 2:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆଡଭେଞ୍ଜର ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ ହେଉଛି Honda XR300L ଏବଂ Honda XR300 Rally ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡିକର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର 10ଟି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହାର୍ଡୱେର୍:
ଏହି ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା Honda CB300Fର 293.5cc ଏୟାର୍ ଏବଂ ଅଏଲ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 24.3hp ପାୱାର୍ ଏବଂ 26.5Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେବେ ଭାରତୀୟ ଏମିସନ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ରୁଟିଂରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ବାଇକ୍ର ଭଲ ସସପେନସନ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛରେ ରିୟର ମୋନୋଶକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 21-ଇଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖ ଚକ ଏବଂ 18-ଇଞ୍ଚର ପଛ ୱାୟର-ସ୍ପୋକ୍ ଚକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।
ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ:
ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ Honda XR300 Rally ମଡେଲ୍ରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 5-ଇଞ୍ଚର TFT ଡିସପ୍ଲେ, ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଉଚ୍ଚା ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍, ନକଲ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ରାଲି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଡିୱର୍କ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ଓଜନ XR300L ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହାର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ର ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବ ।
ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ Honda XR300Lର ଦାମ୍ 1.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖିଥିବା ବେଳେ XR300 Rally ର ମୂଲ୍ୟ 2.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ସହ XR300L ବାଇକ୍ଟି କାୱାସାକି KLX230 (2.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ହିରୋ Xpulse 210 ଶ୍ରେଣୀ (1.68 ଲକ୍ଷରୁ 1.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ ।