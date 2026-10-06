ETV Bharat / technology

ହୋଣ୍ଡା ଲଞ୍ଚ କଲା ଦୁଇଟି ଦମଦାର ବାଇକ୍: କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ହେଭି ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍‌!

ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦମଦାର ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ Honda XR300L ଏବଂ XR300 Rally ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

HONDA XR300L AND HONDA XR300 RALLY NEW SPORTS BIKE HONDA SOPRTS BIKE ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ HONDA XR300Lର ଇଞ୍ଜିନ୍
ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଦମଦାର ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ Honda XR300L ଏବଂ XR300 Rally ଲଞ୍ଚ କରିଛି ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ । (ଫଟୋ: Honda Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2026 at 2:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆଡଭେଞ୍ଜର ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ ହେଉଛି Honda XR300L ଏବଂ Honda XR300 Rally ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାଇକ୍‌ଗୁଡିକର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର 10ଟି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍‌କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ।

ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହାର୍ଡୱେର୍:

ଏହି ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା Honda CB300Fର 293.5cc ଏୟାର୍ ଏବଂ ଅଏଲ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 24.3hp ପାୱାର୍ ଏବଂ 26.5Nm ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେବେ ଭାରତୀୟ ଏମିସନ ନିୟମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ରୁଟିଂରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ବାଇକ୍‌ର ଭଲ ସସପେନସନ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛରେ ରିୟର ମୋନୋଶକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 21-ଇଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖ ଚକ ଏବଂ 18-ଇଞ୍ଚର ପଛ ୱାୟର-ସ୍ପୋକ୍ ଚକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।

ଆମେରିକାରେ AI ନୀତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ 'ସୁପର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫୋର୍ସ', ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜେ କ୍ଲେଟନ୍

ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ:

ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ Honda XR300 Rally ମଡେଲ୍‌ରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 5-ଇଞ୍ଚର TFT ଡିସପ୍ଲେ, ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଉଚ୍ଚା ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍, ନକଲ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ରାଲି-ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଡିୱର୍କ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ଓଜନ XR300L ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହାର ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ର ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବ ।

ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ Honda XR300Lର ଦାମ୍‌ 1.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖିଥିବା ବେଳେ XR300 Rally ର ମୂଲ୍ୟ 2.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ସହ XR300L ବାଇକ୍‌ଟି କାୱାସାକି KLX230 (2.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ହିରୋ Xpulse 210 ଶ୍ରେଣୀ (1.68 ଲକ୍ଷରୁ 1.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Oppo F35 ଓ F35 Pro 5G, ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଶୁଣିଲେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ!

TAGGED:

NEW SPORTS BIKE
HONDA SOPRTS BIKE
ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍
HONDA XR300Lର ଇଞ୍ଜିନ୍
HONDA XR300L AND HONDA XR300 RALLY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.