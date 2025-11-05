ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ହୋଣ୍ଡାର ଡେବ୍ୟୁ; Honda WN7ର ଖୁଲାସା
Honda EICMA 2025ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ WN7ର ଖୁଲାସା କରିଛି, ଯାହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଡିଜାଇନ ସହ ଆସିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 5, 2025 at 8:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋଣ୍ଡା ଇଟାଲୀର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମିଲାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ EICMA 2025 ଶୋ’ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ Honda WN7ର ଖୁଲାସା କରିଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । WN7 ହୋଣ୍ଡାର ନୂତନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦିଗକୁ ପରିଚିତ କରାଉଥିବାବେଳେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବର୍ଗରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ ।
"ବି ଦ ୱିଣ୍ଡ" କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି WN7 । ହୋଣ୍ଡା ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ବାଇକ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଆରୋହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପରିବେଶ, ସହରର ଶବ୍ଦ, ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରାସ୍ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ହୋଣ୍ଡା କହିଛି ।
Honda WN7: ଡିଜାଇନ
ହୋଣ୍ଡାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏକ ନେକେଡ୍-ବାଇକ ଶୈଳୀ ସହିତ ଏକ ଚିକ୍କଣ, ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଭୂସମାନ୍ତରାଳ LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ହୋଣ୍ଡାର ଭବିଷ୍ୟତର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ଏହା ଏକ କଳା ଏବଂ ସୁନେଲିର ମିଶ୍ରିତ ଏକ ନୂତନ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହା ହୋଣ୍ଡାର ଆଗାମୀ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ।
Honda WN7: ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଏକ ନୂତନ ୱାଟର କୁଲ୍ଡ ମୋଟର ରହିଛି ଯାହା ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଇନଭର୍ଟର ସହିତ ଅଛି, ଯାହା 600cc ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଳିତ ବାଇକ୍ ପରି 67 ବିଏଚପି (50kW) ଏବଂ 100 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା 1000cc ମୋଟରସାଇକେଲର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ମେଳ ଖାଏ । ଏହା ପାୱାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗିଅରବକ୍ସ ଏବଂ ବେଲ୍ଟ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରେ ।
Honda WN7: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲଟି 9.3kWh ସ୍ଥିର ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା CCS2 ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ ଟାଇପ୍ 2 ସାଧାରଣ ଚାର୍ଜିଂ ମାନକ ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏକ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରି WN7 ମାତ୍ର 30 ମିନିଟରେ 20%ରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଚାର୍ଜିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ 2.4 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ । ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା WMTC ମୋଡ୍ରେ 140 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Honda WN7: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚରରେ ଭରପୂର
ଏହି ବାଇକ୍ରେ ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ଏବଂ ଏକ ଡିଲେରେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟର ଅଛି, ଯାହା ବାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାରରେ ଏକ ସ୍ବିଚ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଇକ କେତେ ଧୀର ହେବ ତାହା ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ୱାକିଂ ସ୍ପିଡ୍ ମୋଡ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର ସ୍ବିଚ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବାଇକ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପାର୍କିଂକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, WN7 କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଣ୍ଡାର କୁମାମୋଟୋ କାରଖାନାରେ ତିଆରି କରାଯିବ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।