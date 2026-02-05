ଲଞ୍ଚ ହେଲା Honda Shine 125ର ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନ ଓ Dio 125 X-ଏଡିସନ, ଏତିକି ରହିଛି ଦାମ
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ Honda Shine 125 ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନ ଏବଂ Honda Dio 125 X-ଏଡ଼ିସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଖବରରେ ଏହାର ଦାମ, ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : February 5, 2026 at 5:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Honda Motorcycle ଭାରତରେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଇକ Honda Shine 125ର ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡ଼ିସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ସହିତ Honda Dio 125ର X ଏଡ଼ିସନର ମଧ୍ୟ ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । ହେଲେ ଏହି 2 ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ । ହେଲେ ଏଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡ଼ିସନ ମଡେଲ ବହୁ କସ୍ମେଟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା Honda Dio 125 X-ଏଡ଼ିସନ ଓ Shine 125 ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନରେ କଣ ଖାସ ରହିଛି ଓ କେତେ ଦାମରେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ ?
Honda Shine 125 ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନ:
Honda Shine 125 ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡିସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ ଅପ୍ଗ୍ରେଡ଼ ଆଣିଛି । ଏହା ସହିତ ଏହାର ଫୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ Shineର ଲିଖିତ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ବହୁ ବାଇକରେ ଆଗରୁ ପର୍ଲ ସାଇନ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର Honda Shineର ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡ଼ିସନରେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଅଏଲ ହ୍ବିଲ୍ସ ସହିତ ଏହି ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଲଗା ଲୁକ୍ ଦେଉଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ(Engine Specification):
ବାଇକର ହେଡ଼ଲାଇଟ, ସାଇଡ଼ ପ୍ୟାନେଲ ଓ ଏଗ୍ଜହଷ୍ଟ କଭର ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟ ଡ଼ିଜାଇନ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଥାଏ । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ତରରେ Shine 125 Limited Editionରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବାଇକ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏଥିରେ ସେହି 124cc, ଏୟାର କୁଲଡ଼- ଇଞ୍ଜିନ, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ମିଳିବ । ଏହା 10.8hpର ପାୱାର ସହିତ 11Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ 5- ସ୍ପୀଡ଼ ଗିୟର ବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ।
Honda Dio 125 X-ଏଡ଼ିସନ:
ନୂଆ Dio 125 X-Edition ବିଷୟରେକହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ Dio 125 ମଡେଲ ପରି ଅଟେ । ହେଲେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଡେଲ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଓ ଡୁଆଲ କଲରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅଏଲ ହ୍ବିଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫିଚର୍ସ:
କଲର TFT ଡିସପ୍ଲେ (ବ୍ଲୁ ଟୁଥ କମ୍ପାକ୍ଟିବିଲିଟି ନାହିଁ) ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ଏଥିରେ କଲ/ନୋଟିଫିକେସନ ଆଲର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲ H-Smart ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିବା ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମଡେଲ ପରି ଅଟେ । 123.9cc, ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-କୁଲଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 8.3hp ପାୱାର ଓ 10.5Nmର ଟର୍କ ଦେଇଥାଏ ।
ଦାମ:
Honda Shine 125 ଲିମିଟେଡ ଏଡିସନର ଦାମ୍ 86,211 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
Honda Dio 125 X-ଏଡ଼ିସନର ଦାମ୍ 87,733 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଦମଦାର ଫିଚର ସହ ବଜାରକୁ ଆସିଲା Suzuki Access 125, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ
Suzuki Gixxerକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଲାସି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ
ବଜାରକୁ ଆସିଲା Zelio Logix କାର୍ଗୋ ଇ-ସ୍କୁଟରର ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
Honda Motorcycle & Scooter India ର MD ଓ CEO ତୁତ୍ସୁତୁତ୍ସୁମୁ ଓଟାନୀ(Tsutsumu Otani) କହିଛନ୍ତି,"Hondaରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ । ଏହା ନୂଆ ଭାରତର ନୂଆ ଯୁଗର ରାଇଡର୍ସଙ୍କ ଆଶାନୁରୂପ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ । Dio 125 X-ଏଡ଼ିସନ ଓ Shine 125 ଲିମିଟେଡ଼ ଏଡ଼ିସନର ଷ୍ଟାଇଲ ଏକ ନୂତନ ପରିଭାଷା ସହିତ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।"