ETV Bharat / technology

ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲିକ୍ ହେଲା ନୂଆ Honda Rebel 500ର ଦାମ୍: ମିଳିବ ଆଧୁନିକ E-Clutch ଫିଚର୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ଦମ୍‌ଦାର୍ ବାଇକ୍

'ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ରେବେଲ୍ 500'ରେ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ଫିଚର୍ ରହିବା ଫଳରେ ଗିୟର୍ ସିଫ୍ଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲଚ୍ ଦବାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସହର ଭିତରେ ରାଇଡିଂକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବ ।

Honda Rebel 500
Honda Rebel 500 (image Credit: Honda Rebel 500)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ (HMSI) ଖୁବ୍‌ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମିଡିଲୱେଟ୍ କ୍ରୁଜର୍‌ ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌, 'ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ରେବେଲ୍ 500' (Honda Rebel 500) ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ତେବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ଏହି ବାଇକ୍ର ଦାମ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ସୂଚ଼ନା ଅନୂଯାୟୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ହୋଣ୍ଡା ବିଗ୍‌ୱିଙ୍ଗ୍‌ (Honda Bigwing Bengaluru)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ଭୁଲବଶତଃ ଏହି ବାଇକ୍‌କୁ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ସହ ଏହାର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ Honda Rebel 500ର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍‌ ମୂଲ୍ୟ 5.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ପରେ ଏହି ସୂଚ଼ନାକୁ ସାଇଟ୍‌ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ଏହି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦାମ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

CKD ରୁଟ୍ ଦେଇ ଆସିବ, ହେବ ଶସ୍ତା! :

ଏଥର ନୂଆ Honda Rebel 500କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ CKD (Completely Knocked Down)ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ପାର୍ଟସ୍ ଆକାରରେ ଅଣାଯାଇ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସେମ୍ବଲ୍ (Assemble) କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବାଇକ୍ CBU (Completely Built Unit) ରୁଟ୍ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା । CKD ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ । ତେଣୁ CBU ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ର ଦାମ୍ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Honda Rebel 500
Honda Rebel 500 (image Credit: Honda Rebel 500)

ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଦମ୍‌ଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍:

ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ Rebel 500 ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ - ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ (Standard) ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଇ-କ୍ଲଚ୍ (E-Clutch) । ଇ-କ୍ଲଚ୍ ଫିଚର୍ ରହିବା ଫଳରେ ଗିୟର୍ ସିଫ୍ଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲଚ୍ ଦବାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସହର ଭିତରେ ରାଇଡିଂକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବ । ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ 471cc ର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ପାରାଲାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 46 HPର ପାୱାର୍ ଏବଂ 43.3 Nmର ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ।

କାହା ସହ ହେବ ଟକ୍କର?

Honda Rebel 500
Honda Rebel 500 (image Credit: Honda Rebel 500)

5.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ Honda Rebel 500 ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହେବ । ଏହି ବାଇକ୍ ସିଧାସଳଖ Kawasaki Eliminator କୁ କଡା ଟକ୍ କର ଦେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା Royal Enfield Super Meteor 650କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେବ, ଯଦିଓ ରୟାଲ୍ ଏନଫିଲ୍ଡର ଏହି ବାଇକ୍ ମାତ୍ର 4.06 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଟ୍ୱିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୁଜର୍ ବାଇକ୍ ଖୋଜୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଣ୍ଡାର ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ ଏକ ବେହତରିନ୍ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦମ୍‌ଦାର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ନୂଆ OnePlus ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍: ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

Google Pay ରେ ଆସିଲା ନୂଆ AI ଫିଚର୍: ଏବେ ହିସାବ ରଖିବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଦମଦାର୍ Gemini Spark

ପିନହୋଲରୁ ଏଆଇ (AI) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାର ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ

ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା Tata Punch EV ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍: ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା 5 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ

TAGGED:

HONDA REBEL 500 LAUNCH IN INDIA
HONDA REBEL 500 PRICE LEAKED
NEW HONDA CRUISER BIKE
ହୋଣ୍ଡା ରେବେଲ 500
HONDA REBEL 500 PRICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.