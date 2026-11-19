62 ହଜାର ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Honda Rebel 500, ଜାଣନ୍ତୁ ଦମଦାର ଫିଚର
ବାଇକରେ ମିଳୁଥିବା ଫିଚରରେ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, Honda RoadSync ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ 3.5-ଇଞ୍ଚର ଗୋଲାକାର TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ସିଲେକ୍ଟେବଲ୍ ଟର୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।
Published : November 19, 2026 at 6:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରୁଜର ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି । ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Honda Motorcycle India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Honda Rebel 500କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ 4.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଇ-କ୍ଲଚ୍ (E-Clutch) ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 4.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଦେଇ ଏହି ବାଇକ୍ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ । Honda Rebel 500ର ବିକ୍ରି କେବଳ Honda BigWing ଡିଲରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ।
Honda Rebel 500ର ଇଞ୍ଜିନ୍:
Rebel 500ରେ 471ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ପାରାଲାଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 8,500rpmରେ 46hp ପାୱାର ଏବଂ 6,000rpmରେ 43.3Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୂଆ Honda Rebel 500ର ଇ-କ୍ଲଚ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ରାଇଡରମାନେ କ୍ଲଚ୍ ଲିଭର୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ବାଇକକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ଗିଅର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ମାନୁଆଲ୍ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
Honda Rebel 500ର ଫିଚର:
ବାଇକରେ ମିଳୁଥିବା ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, Honda RoadSync ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ 3.5-ଇଞ୍ଚର ଗୋଲାକାର TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ସିଲେକ୍ଟେବଲ୍ ଟର୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍) ସାମିଲ ରହିଛି । ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହାର 690mm ର କମ୍ ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା, ଯାହା Honda Rebel 500 କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକର ଓଜନ 191 କିଲୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟର କ୍ରୁଜର ବାଇକ୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥିରେ 16-ଇଞ୍ଚର ହ୍ୱିଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।
ଭାରତରେ ପୂର୍ବରୁ CBU ଭାବେ ହୋଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ Honda Rebel 500 କୁ ଭାରତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ CBU ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ CBU ଭାବେ ଏହି ବାଇକର ମୂଲ୍ୟ 5.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର Honda Motorcycle ବାଇକ୍ ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ ହାସଲ କରିଛି । ଯଦିଓ ବାଇକର ଲୋକାଲାଇଜେସନ୍ ଏବେ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟସ୍ ଏବେ ବି ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ତଥାପି Honda ଇଞ୍ଜିନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତିଆରି କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଦାମ୍ ଆହୁରି କମିପାରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ବାଇକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 62,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା 'Honda Rebel 500' ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଯେପରିକି 4.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା 'Royal Enfield Shotgun 650' ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହୋଇପାରିଛି ।