ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Honda Rebel 300, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହି ଦମଦାର୍ ବାଇକ୍ର ଦାମ୍
ନୂଆ Honda Rebel 300ର ଚେହେରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଡେଲ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ 'ଲୋ-ସ୍ଲଙ୍ଗ୍ ବବର୍' (Low-slung bobber) ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : August 25, 2026 at 7:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ବଜାରରେ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର ଏକ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କ୍ରୁଜର୍ ବାଇକ୍ Honda Rebel 300ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହାର ବେସ୍ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଣ୍ଡାର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଇ-କ୍ଲଚ୍ (E-Clutch) ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ଟପ୍ ମଡେଲ୍ର ଦାମ୍ 2.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା ।
ହୋଣ୍ଡାର ଏହି ଦମଦାର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍କୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ୍ 'Honda BigWing' ଶୋ-ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କିଣିପାରିବେ । ବାଇକ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରିମ ରାଶି ସହିତ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଡିଲରସିପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏହି Honda Rebel 300 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ (Made in India) କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 2026ର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
Honda Rebel 300ର ଡିଜାଇନ୍:
ନୂଆ Honda Rebel 300ର ଚେହେରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଡେଲ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ 'ଲୋ-ସ୍ଲଙ୍ଗ୍ ବବର୍' (Low-slung bobber) ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଇକ୍ ଆଗରେ କଳା ରଙ୍ଗର ହାଉସିଂ ଥିବା ଗୋଲାକାର LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ୍ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଫେଣ୍ଡର, ମୋଟା ଟାୟାର ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନୀଳି ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରୁଜର୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ବାଇକ୍ର ପଛ ଭାଗକୁ ଏକଦମ୍ ସରଳ ଏବଂ ଛୋଟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମେକାନିକାଲ୍ ପାର୍ଟସ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିନିଶିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
Honda Rebel 300ର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍:
ଇଞ୍ଜିନ୍ ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ ବାଇକ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ 286ccର ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚଲାଇବା ସମୟରେ 30 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 27.4 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ସୁଗମ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟ-ଆଣ୍ଡ-ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍ (Assist-and-slipper clutch)ର ଫିଚର୍ ମିଳୁଛି । ଏହାର ଟପ୍ E-Clutch ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ହୋଣ୍ଡାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇ-କ୍ଲଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବାଇକ୍ରେ କେବଳ ରେଗୁଲାର୍ କ୍ଲଚ୍ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
Honda Rebel 300ର ଫିଚର୍ସ:
ହୋଣ୍ଡା ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିରେ 'Honda RoadSync' ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ ଗୋଲାକାର TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ସହଜ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ଲାଇଟିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଦୁଇଟିଯାକ ଚକରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS (Anti-lock Braking System)ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ବାଇକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ କରୁଥିବା Royal Enfield Meteor 350 ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ । ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଥିବା ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Royal Enfield Meteor 350ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ହୋଣ୍ଡାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟ (2.22 ଲକ୍ଷ) ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି ।