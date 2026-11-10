Honda Rebel 300ର ଡେଲିଭରି ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଆଧୁନିକ କ୍ରୁଜର୍ ବାଇକ୍ Honda Rebel 300ର ଗ୍ରାହକ ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ।
Published : November 10, 2026 at 8:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟୁ-ହ୍ଵିଲର୍ ମାନୁଫ୍ୟାକଚରର କମ୍ପାନୀ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୂଆ ବାଇକ୍ Honda Rebel 300ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଶରେ ଏହି ମଡେଲକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଏହି କ୍ରୁଜର ବାଇକକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଡେଲିଭରି କରିବାର ନେକ୍ସଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ଶୋ’ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଡେଲିଭରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଏହି ନୂଆ ବାଇକର ଏକ ସିଲଭର କଲର୍ ମଡେଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବିଗ୍ୱିଙ୍ଗ୍ (BigWing) ଡିଲରସିପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ।
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟର କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍:
ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୁଜର୍ ବାଇକ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ବିକଳ୍ପ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଡେଲ୍ର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
- Standard Variant (ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍): ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
- E-Clutch Variant (ଇ-କ୍ଲଚ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍): ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।
କମ୍ପାନୀର ଏହି ଆଧୁନିକ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ମଡେଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ରେଗୁଲାର୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଏହି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଲଟ୍ ଡିଲରସିପ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଜପତ ନଗର ସ୍ଥିତ ହୋଣ୍ଡା ବିଗ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ 4 ନଭେମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିଯାକ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଇଞ୍ଜିନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
Honda Rebel 300ରେ ଏକ 286.01 cc ବିଶିଷ୍ଟ ଲିକ୍ଵିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 8,000 rpmରେ ମାକ୍ସିମମ୍ 27.2 bhpର ପାୱାର ଏବଂ 6,250 rpmରେ 24.5 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ବାଇକର ଉଭୟ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ନୂତନ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଯେ, ରାଇଡିଂ ସମୟରେ ରାଇଡର ହାତରେ ମାନୁଆଲ ଭାବେ କ୍ଲଚ୍ ଲିଭରକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ରୋକିପାରିବେ ଏବଂ ଗିୟର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ । ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫୁଟ୍ ଶିଫ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଇଡରମାନେ ମାନୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ୍ଲଚ୍ ଲିଭର ୟୁଜ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲଚ୍ ଲିଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାଇକରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଛି ।
|କିଏ ଏହି ଆଲିସ୍ ହୁଆଙ୍ଗ୍? ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ Nvidia ସିଇଓ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ AI ରେସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ!
କର୍ବ ୱେଟ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ:
ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୋଟ ଓଜନ 173 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଓଜନ 176 କିଲୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ 690 ମିଲିମିଟରର ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ 11.2 ଲିଟର କ୍ଷମତାର ଏକ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବାଇକରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ଏକ ଉନ୍ନତ TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାଇପ୍-C ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଇଡିଂ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS (ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।