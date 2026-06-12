ଲଞ୍ଚ ହେଲା Hondaର E-Clutch ଥିବା CB750 Hornet ଓ XL750 Transalp, ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ Honda CB750 Hornet ଓ XL750 Transalpକୁ E-କ୍ଲଚ୍ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା CBR1000RR-R ଫାୟାରବ୍ଲେଡ୍ SP ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : June 12, 2026 at 7:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସୁପରବାଇକ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ (Honda Motorcycle & Scooter India) ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'BigWing' ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଅଧୀନରେ ଆଧୁନିକ ଇ-କପ୍ଲିଙ୍ଗ୍ ବା ଇ-କ୍ଲଚ୍ (E-Clutch) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଇକ୍ Honda CB750 Hornet ଏବଂ Honda XL750 Transalpକୁ ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ତାର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ ବାଇକ୍ Honda CBR1000RR-R Fireblade SPକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ପୁନର୍ବାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଇ-କ୍ଲଚ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରର ମଜା ଦେବା ସହ କ୍ଲଚ୍ ଲିଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
Honda CB750 Hornet ଏବଂ XL750 Transalp E-କ୍ଲଚ୍ ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ସ:
ହୋଣ୍ଡାର ଏହି ନୂତନ ଇ-କ୍ଲଚ୍ ସିରିଜ୍ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବୈଷୟିକ ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
Honda CB750 Hornet E-Clutch: ଏହି ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 10,49,000 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ 755ccର ପ୍ୟାରେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା 90.5 bhpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 75 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏଥିରେ 5.0-ଇଞ୍ଚର TFT ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ Honda RoadSync କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ Showa 41 mm SFF-BP ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କସ ରହିଛି ।
Honda XL750 Transalp E-Clutch: ଏହି ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ବାଇକ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 13,30,000 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସମାନ 755cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି । ଏହା ରସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ପର୍ଲ ଡିପ୍ ମଡ୍ ଗ୍ରେ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରେଭେଲ୍ ମୋଡ୍ ସମେତ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ, Showa SFF-CA USD ସସପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ।
CBR1000RR-R Fireblade SP ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂଆ Gold Wingର ମୂଲ୍ୟ:
ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ତାର ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ଜୁରୀ ଓ ହାଇ-ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରେସିଂ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ କରିଛି, ଯାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଏହିପରି ରହିଛି:
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP: ଏହି ସୁପର ସ୍ପୋର୍ଟ ବାଇକ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ 33,50,000 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଅଟେ । ଏଥିରେ 1000ccର ଇନଲାଇନ୍ ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା 214.6 bhpର ପାୱାର ଓ 113 Nmର ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଥିରେ ଓହ୍ଲିନ୍ସ Smart-EC 3.0 ସସପେନ୍ସନ୍, ବ୍ରେମ୍ବୋ Stylema R ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରାପୋଭିକ୍ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ।
Honda Gold Wing 2026: ହୋଣ୍ଡାର ଏହି ସୁପର ଲକ୍ଜୁରୀ କ୍ରୁଜର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଏବେ ଏକ ନୂଆ 'ଗନ୍ ମେଟାଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମେଟାଲିକ୍' ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାର ଅଫିସିଆଲ୍ ମୂଲ୍ୟ 44,30,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 1,833ccର ଫ୍ଲାଟ୍-ସିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ DCT ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ, ୱାର୍ଲେସ୍ Apple CarPlay, Android Auto ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ହୋଣ୍ଡା ବିଗ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଶୋ'ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BYD Dolphin G DM-i ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍, ମିଳିବ 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ୍
ଜୁନ୍ 30ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ 75kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ନୂଆ Tata Sierra EV, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Alive Matrix ଡିସପ୍ଲେ ଓ 8000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ନୂଆ Tecno Pova 8 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍