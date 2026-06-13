ETV Bharat / technology

ଜୁଲାଇ 24ରେ ଆସୁଛି Honda ର ନୂଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ ବାଇକ୍, ଇଥାନଲ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି ,ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍‌ଟି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ (Flex-Fuel) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ।

Honda's new green tech bike coming on July 24, will run on ethanol
ଜୁଲାଇ 24ରେ ଆସୁଛି Hondaର ନୂଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ ବାଇକ୍, ଇଥାନଲ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି (Image Credit: Honda Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 1:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରୁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୋଣ୍ଡା (Honda Motorcycle & Scooter India) ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ତାର ସଦ୍ୟତମ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 24 ଜୁଲାଇ, 2026 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛି । ହୋଣ୍ଡା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ‘ମୋବିଲିଟିର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ’ ବୋଲି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ ।

କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ‘ଗ୍ରୀନ୍ ମୋବିଲିଟି’ ଯୋଜନା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ:

ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍‌ଟି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ (Flex-Fuel) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ଟି ସର୍ବାଧିକ 85 ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଜାଳେଣି (E85 Fuel) ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସହଜରେ ଚାଲିପାରିବ । ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଇଥାନଲ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମାସିକ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହୁତ କମାଇ ଦେବ । ହୋଣ୍ଡା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମହଙ୍ଗା CB300F ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇ-ଟେକ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥର କମ୍ପାନୀ ଭାରତର ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା Honda Shine କିମ୍ବା 100 ସିସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏହି ନୂଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ହୋଣ୍ଡା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର୍ ଫଟୋରେ ଏହି ଆଗାମୀ ବାଇକ୍‌ଟି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କପଡ଼ା ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ତାର ସିଲୁଏଟ୍ ବା ବାହ୍ୟ ଗଠନକୁ ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ ଦେଖାଉଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ଟି କେବଳ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରୁ ବହୁତ କମ୍ କାର୍ବନ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଷୟିକ ଯୋଗଦାନ ଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୁକିଂ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୋଡ୍‌ମାପ୍ ଆସନ୍ତା 24 ଜୁଲାଇର ଲଞ୍ଚିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅଫିସିଆଲି ସାର୍ବଜନୀନ କରିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Hondaର E-Clutch ଥିବା CB750 Hornet ଓ XL750 Transalp, ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌

ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BYD Dolphin G DM-i ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍, ମିଳିବ 1,000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ୍

TAGGED:

HONDA E85 FLEX FUEL BIKE
HONDA NEW LAUNCH JULY 24
ହୋଣ୍ଡା ନୂଆ ବାଇକ ଲଞ୍ଚ
HONDA UPCOMING BIKE INDIA
HONDA FLEX FUEL BIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.