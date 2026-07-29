ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ Honda CB500ର ବୁକିଂ: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ 501cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍

ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିଜର ଅପକମିଙ୍ଗ ନିଓ-ରେଟ୍ରୋ ବାଇକ୍ ହୋଣ୍ଡା ସିବି500 ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

Bookings for the new Honda CB500 have begun in India.
ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ Honda CB500ର ବୁକିଂ (Honda Motorcycle India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର୍ ଇଣ୍ଡିଆ (HMSI) ନିକଟରେ ନିଜର 10ଟି ନୂଆ ବାହନର ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହି ଲାଇନ୍-ଅପ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀର ଅପକମିଙ୍ଗ ଅଲ୍-ନ୍ୟୁ ହୋଣ୍ଡା ସିବି500 (Honda CB500) ରେଞ୍ଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଓ-ରେଟ୍ରୋ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଦେଶର ଯେକୌଣସି ହୋଣ୍ଡା ବିଗ୍‌ୱିଙ୍ଗ୍ (Honda BigWing) ଡିଲରସିପ୍‌କୁ ଯାଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବାଇକ୍‌କୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବାଇକ୍‌ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବାଇକ୍ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ 350 ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍‌କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:

Bookings for the new Honda CB500 have begun in India.
ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ Honda CB500ର ବୁକିଂ (Honda Motorcycle India)

ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ସିବି500 ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 501 ccର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାକି E85 ଫୁଏଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ । ଏହି ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ 27.76 bhpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 43 Nmର ଅଧିକତମ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏହି ମୋଟର୍ ସହିତ ଏକ 5 ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ E20 ଅନୁପାଳନକାରୀ (E20 compliant) ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ।

ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ସେଟଅପ୍:

Bookings for the new Honda CB500 have begun in India.
ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ Honda CB500ର ବୁକିଂ (Honda Motorcycle India)

ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ରେଟ୍ରୋ ବାଇକ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଅଟେ । ହୋଣ୍ଡା ସିବି500ରେ ଟିୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ଏଲଇଡି (LED) ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପଛରେ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଲଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଚକାରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବିଏସ୍ (ABS) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ରହିଛି । ଗାଡିର ସସପେନସନ୍ ସେଟଅପ୍‌ରେ ଆଗ ପଟେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ୍ ଏବଂ ପଛ ପଟେ ଟ୍ୱିନ୍ ସକ୍ ଆବଜରଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଦାମ୍ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ:

ଯଦିଓ ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୂଆ ସିବି500ର ବିଧିବଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.50 ଲକ୍ଷରୁ 2.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ 350, ହୋଣ୍ଡା ସିବି350, ଏବଂ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ସ୍ପିଡ୍ 400 ଭଳି ଦମଦାର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସହିତ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ Avore EX: ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଯିବ ଦୀର୍ଘ ବାଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

ମେଟାର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍: ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍‌ରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିବ Threads ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଫିଚର୍

ମେଟାର ବଡ଼ ଭୁଲ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଭିଡିଓ ହଟାଇବା ପରେ ମାଗିଲା କ୍ଷମା, ପୁଣି କଲା ରିଷ୍ଟୋର୍

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ 2026 Skoda Slavia ଫେସ୍‌ଲିଫ୍ଟ୍: ମିଳିବ 8 ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ

TAGGED:

HONDA CB500 PRICE
HONDA CB500 BOOKING
ହୋଣ୍ଡା ସିବି500 ବୁକିଂ
NEW HONDA BIKE
HONDA CB500 LAUNCH IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.