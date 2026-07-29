ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ Honda CB500ର ବୁକିଂ: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ 501cc ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିଜର ଅପକମିଙ୍ଗ ନିଓ-ରେଟ୍ରୋ ବାଇକ୍ ହୋଣ୍ଡା ସିବି500 ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
Published : July 29, 2026 at 5:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର୍ ଇଣ୍ଡିଆ (HMSI) ନିକଟରେ ନିଜର 10ଟି ନୂଆ ବାହନର ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହି ଲାଇନ୍-ଅପ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ଅପକମିଙ୍ଗ ଅଲ୍-ନ୍ୟୁ ହୋଣ୍ଡା ସିବି500 (Honda CB500) ରେଞ୍ଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଓ-ରେଟ୍ରୋ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଦେଶର ଯେକୌଣସି ହୋଣ୍ଡା ବିଗ୍ୱିଙ୍ଗ୍ (Honda BigWing) ଡିଲରସିପ୍କୁ ଯାଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବାଇକ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ବାଇକ୍ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ 350 ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ସିବି500 ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ 501 ccର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାକି E85 ଫୁଏଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ । ଏହି ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍ 27.76 bhpର ପାୱାର୍ ଏବଂ 43 Nmର ଅଧିକତମ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏହି ମୋଟର୍ ସହିତ ଏକ 5 ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ E20 ଅନୁପାଳନକାରୀ (E20 compliant) ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ।
ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ସେଟଅପ୍:
ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ରେଟ୍ରୋ ବାଇକ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଅଟେ । ହୋଣ୍ଡା ସିବି500ରେ ଟିୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ଏଲଇଡି (LED) ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପଛରେ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେଲଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଚକାରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବିଏସ୍ (ABS) ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ରହିଛି । ଗାଡିର ସସପେନସନ୍ ସେଟଅପ୍ରେ ଆଗ ପଟେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ୍ ଏବଂ ପଛ ପଟେ ଟ୍ୱିନ୍ ସକ୍ ଆବଜରଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଦାମ୍ ଏବଂ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ:
ଯଦିଓ ହୋଣ୍ଡା କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୂଆ ସିବି500ର ବିଧିବଦ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.50 ଲକ୍ଷରୁ 2.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କ୍ଲାସିକ୍ 350, ହୋଣ୍ଡା ସିବି350, ଏବଂ ଟ୍ରାଇମ୍ଫ ସ୍ପିଡ୍ 400 ଭଳି ଦମଦାର୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସହିତ ହେବ ।