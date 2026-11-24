501cc ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Honda CB500, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡକୁ ଦେବ ଟକ୍କର
ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦମଦାର 501cc ଇଞ୍ଜିନ ସହ ନୂଆ Honda CB500 ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 2.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : November 24, 2026 at 2:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲର ନାମ Honda CB500 ଅଟେ । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏପରି ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଭାବ ରହିଥିଲା । ଏହି ବାଇକରେ ଏକ ବଡ଼ ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ 2.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି ।
Honda CB500ର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା:
ନୂଆ CB500ର ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 501cc, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଏୟାର-ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 5,250rpm ରେ 28hp ପାୱାର ଏବଂ 3,750rpm ରେ 43.3Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ହୋଣ୍ଡାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ମୋଟରସାଇକେଲ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଉଛି । ହୋଣ୍ଡା ଏହି ପାୱାରକୁ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଯୋଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାଇଡିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସ୍ଲିପ୍-ଆଣ୍ଡ-ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Honda CB500ର ହାର୍ଡୱେୟାର:
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲର ଆଗରେ 19-ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ପଛରେ 17-ଇଞ୍ଚର ହ୍ୱିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଉନ୍ମୋଚନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏହାର ସସପେନସନ୍ ସେଟଅପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫର୍କ ଏବଂ ପ୍ରିଲୋଡ୍-ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍-ଚାର୍ଜଡ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ଶକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକର କର୍ବ ଓଜନ 189 kg ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବେଶ୍ ହାଲୁକା ଅଟେ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ Honda CB350ର ଓଜନ 181 kg ଏବଂ Royal Enfield Classic 350ର ଓଜନ 195 kg ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ସହଜରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଇକର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 168 mm ରଖାଯାଇଛି ।
ଭାରିଆଣ୍ଟ, ମୂଲ୍ୟ, ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:
ନୂଆ Honda CB500କୁ ତିନୋଟି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବେସ୍ 'ଆଲୟ' (Alloy) ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 2.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପର୍ଲ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ପର୍ଲ ଡିପ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରେ ଭଳି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ମିଳିବ । ସେହିପରି ମିଡ୍-ସ୍ପେକ୍ 'ସ୍ପୋକ୍' ଭାରିଆଣ୍ଟରେ କ୍ରସ୍-ସ୍ପୋକ୍ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ରିମ୍ସ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ରେବେଲ୍ ରେଡ୍ ମେଟାଲିକ୍ ଓ ମ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଲଭର ମେଟାଲିକ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ । ବାଇକର ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ସ୍ପୋକ୍-ହ୍ୱିଲ୍ ସେଟଅପ୍ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ ଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ 'ପର୍ଲ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ବ୍ଲାକ୍' ରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗାର ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ସ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଚର୍ସ ଭାବେ ହୋଣ୍ଡା ସିଲେକ୍ଟେବଲ୍ ଟର୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (HSTC) ବା ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆନାଲଗ୍-ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କନସୋଲ୍ ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ରୋଡସିଙ୍କ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ସୂଚନା:
ନୂଆ CB500ର ନିର୍ମାଣ ଭାରତରେ ହିଁ କରାଯିବ । 350ccରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ ଉପରେ 40 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରଖିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ Royal Enfield 650 ଟ୍ୱିନ୍ସ ତଳେ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 3.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାଇକର ପ୍ରି-ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ 2026 ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ Honda Rebel 300ର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ Honda Rebel 500କୁ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି ।