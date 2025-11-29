ETV Bharat / technology

Bharat NCAP କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟ; ହୋଣ୍ଡାର ଏହି କାରକୁ ମିଳିଲା 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ

ଭାରତ NCAP କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟରେ ହୋଣ୍ଡାର ଏକ କାରକୁ ମିଳିଛି 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାର...

Honda Amaze
Honda Amaze (Image Credit: Bharat NCAP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 29, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତ NCAP (ନୂତନ କାର ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ) କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର Honda Amaze କାର ପରୀକ୍ଷଣର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଏବଂ କାରଟି 5-ଷ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହାତେଇଛି । ଏହା ଭାରତ NCAP ଦ୍ବାରା କ୍ରାସ୍-ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ସେଡାନ୍ । ପୂର୍ବରୁ, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଡିଜାୟାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କ୍ରାସ୍-ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 5-ତାରା ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ NCAPର କ୍ରାସ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି କାରଟି ବୟସ୍କ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସୁରକ୍ଷା (AOP)ରେ 5-ତାରକା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସୁରକ୍ଷା (COP)ରେ 4-ତାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ମଡେଲର ସମସ୍ତ 6ଟି ପ୍ରକାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର Amaze ସହିତ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।

Bharat NCAP
ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜକୁ ମିଳିଲା 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ (Image Credit: Bharat NCAP)

Honda Amaze: ବୟସ୍କ ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ

ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜର 5-ଷ୍ଟାର AOP ରେଟିଂ 32ରୁ 28.33 ସ୍କୋରରୁ ଆସିଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫସେଟ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଜାପାନୀ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ୍ 14.33/16 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଛି, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସମ୍ମୁଖ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହିପରି ପାର୍ଶ୍ବ ମୁଭେବଲ୍ ଡିଫର୍ମେବଲ୍ ବ୍ୟାରିଅର୍ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏହା 16 ପଏଣ୍ଟରୁ 14 ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତ NCAP ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବ ପୋଲ୍‌ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେଜକୁ 'OK' ରେଟିଂ ଦେଇଛି।

Honda Amaze: ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ରେଟିଂ

ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି କାର 40.81/49 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଛି ଏବଂ 24ରୁ 23.81ର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତିଶୀଳ ସ୍କୋର ପାଇଛି, 18 ମାସର ଶିଶୁର ଡମି ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଥିବାରୁ କେବଳ 0.19 ପଏଣ୍ଟ କଟାଯାଇଛି । 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁର ଡମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାକ୍ଟ ସେଡାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ପାଇଛି । ଏହା ଶିଶୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ 12ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ସ୍କୋର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହାନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ 13ରୁ 5 ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛି ।

Bharat NCAP
Bharat NCAP କ୍ରାସ୍‌ ଟେଷ୍ଟ (Image Credit: Bharat NCAP)

Honda Amaze: କଣ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର

ସୁରକ୍ଷା କିଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, Honda Amaze ଭାରିଏଣ୍ଟ ମାନକ ଭାବରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ISOFIX ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଙ୍କର୍, ESC, ABS, ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର ଭଳି ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ମଧ୍ୟମ-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ-ସ୍ପଟ୍ ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ADAS ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

Honda Amaze: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ

ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ୭.୪୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ମଧ୍ୟରେ, ବଜାରରେ Honda Amaze ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ସେଡାନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା Hyundai Aura, Maruti Dzire ଏବଂ Tata Tigor ପରି ସବ୍‌-୪ ମିଟର ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ।

