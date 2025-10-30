ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ; 24 ବର୍ଷରେ ବିକିଲା 3.5 କୋଟି ୟୁନିଟ୍
ଦେଶର 1 ନଂ ସୁକ୍ଟି କୁହାଯାଉଥିବା ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠୁ ଏଯାବତ ବିକିଲାଣି 3.5 କୋଟି ୟୁନିଟ୍ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 30, 2025 at 1:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକ୍ଟିଭା ସିରିଜର Activa 110, Activa 125 ଏବଂ Activa-iର 35 ମିଲିଅନ ବା 3.5 କୋଟି ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରିର ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଷ୍ଟୋନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆକ୍ଟିଭାର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତ ସାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍କୁଟିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟିଭାକୁ 2001ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ ପରେ ମଡେଲଟି ଏହି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରି ହାସଲ କରିଛି ।
2001 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଆକ୍ଟିଭା ଦେଶ ସାରା ଦୁଇ ଚକିଆ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ବାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ବାସଯୋଗ୍ୟ ଓ ସହଜ ମୋବିଲିଟିର ଅନୁଭବ ଆଣିଥିଲା । ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ଏହି ସ୍କୁଟିକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଟରର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ବ୍ୟବହାରର ସହଜତା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ କରିପାରିଛି ।
ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ
ଆକ୍ଟିଭାର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ସମୟ ସହିତ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସ୍କୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଜରୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଆଜି ବି ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଏହି ସ୍କୁଟିଟି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥାଏ । ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି ଲଞ୍ଚ ଏହି ସ୍କୁଟିର ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିଲା ।
ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଆକ୍ଟିଭା ଓ ଆକ୍ଟିଭା 125ର ବାର୍ଷିକୀ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଦେଶର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟରକୁ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଇଥିଲା । ହୋଣ୍ଡା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଲର ନେଟୱର୍କ ପୁରା ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆକ୍ଟିଭା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ମିଳିପାରୁଛି । ଏଥିଲାଗି ଏହି ସ୍କୁଟିଟି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇପାରିଛି ।
ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟରର ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଏଣ୍ଟ
ଆକ୍ଟିଭାର 110cc ଓ 125cc ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀର ସ୍କୁଟରରେ 110cc ଏବଂ 125ccରେ DIO ବି ସାମିଲ । ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଯେପରିକି 100-110ccରେ ସାଇନ୍ 100, ସାଇନ୍ 100 DX ରହିଛି । ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ଇଲେକଟ୍ରିକ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆକ୍ଟିଭାର ଇଲେକଟ୍ରିକ ଭର୍ସନ Activa-eକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ QC1 ଇ-ସ୍କୁଟରକୁ ବି ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା ।
ପ୍ରିମିୟମ ମଡେଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ହୋଣ୍ଡା ପ୍ରିମିୟମ ମୋଟରସାଇକେଲର ବିକ୍ରି ଲାଗି ଦୁଇଟି ଖାସ୍ ଶୋରୁମ ଫର୍ମାଟ୍ 'ବିଗ୍ୱିଙ୍ଗ ଟପଲାଇନ୍', ଯାହାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ 200ରୁ 1800cc ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ ଲାଗି ଏବଂ 'ବିଗ୍ୱିଙ୍ଗ', ଯାହାକି 200ରୁ 500ccର ମିଡ୍-ସାଇଜ୍ ବାଇକ୍ ଲାଗି ରହିଛି । କମ୍ପାନୀର ବାଇକ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଅନେକ ଦମଦାର ମଡେଲ ସାମିଲ ଅଛି ଯେପରିକି CB350, CB350C, CB350RS ଇତ୍ୟାଦି ।
