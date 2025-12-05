ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା HMD 100, HMD 101 ଫିଚର ଫୋନ; ଦାମ ₹1000ରୁ କମ୍
Published : December 5, 2025 at 8:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: HMD ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ନୂତନ ଫିଚର ଫୋନ HMD 100 ଏବଂ HMD 101କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । 1000ରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ, ଏକ ସରଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫିଚର ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । HMD 100 ଏବଂ HMD 101ରେ 1.77-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି ।
HMD 100: ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏଚଏମଡି 100 ମଡେଲରେ 1.77-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 160x128 ପିକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ 4:5 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ଅଛି । ଏହା S30+ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଯାହା ହାତ ଏବଂ ପକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆରାମ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରମାଣିତ କରି 1 ବର୍ଷର ବଦଳ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫୋନଟି 3ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଯଥାକ୍ରମେ ଟି ଗ୍ରେ, ଟିଲ୍ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ 800mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଯାହା ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜିଂର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ଏଥିରେ ଏକ ସରଳ ମେନ୍ୟୁ ଅଛି ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଆଲ୍-LED ଫ୍ଲାସ୍ଲାଇଟ୍, ୱେୟାରଲେସ୍ FM, ଫୋନ୍ ଟକର୍, 10 ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ସମର୍ଥନ ଏବଂ 23 ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ରେଣ୍ଡରିଂ ସମର୍ଥନ ସାମିଲ ।
HMD 101: ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ଏଚଏମଡି 101 ମଡେଲରେ 1.77-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଯାହାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 160x128 ପିକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ 4:5 ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ଅଛି । ଏହା ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ MP3 ପ୍ଲେୟାର ଏବଂ ୱେୟାରଲେସ୍ FM ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏକ microSD କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା S30+ ରେ ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ନୀଳ, ଧୂସର ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଫୋନରେ ଡୁଆଲ୍ LED ଫ୍ଲାସଲାଇଟ୍, ଅଟୋ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ, ଫୋନ୍ ଟକର୍, 10 ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ସମର୍ଥନ ଏବଂ 23 ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ରେଣ୍ଡରିଂ ସମର୍ଥନ ଭଳି ଫିଚର ସାମିଲ, ଯାହା ମନୋରଞ୍ଜନ, କଲ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜିଂ ସମୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହାଲୁକା ଏବଂ ଦୃଢ଼, ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ 1 ବର୍ଷର ବଦଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ।
HMD 100, HMD 101: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
HMD 100 ଏବଂ HMD 101ର ମୂଲ୍ୟ ₹949 ରଖାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଫିଚର୍ ଫୋନ 5 ଡିସେମ୍ବର, 2025ରୁ HMDର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍, ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।