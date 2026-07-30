ପିନହୋଲରୁ ଏଆଇ (AI) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାର ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏବଂ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ପଢ଼ନ୍ତୁ ।
Published : July 30, 2026 at 11:19 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୋଟ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେ ବି ପୁଣି ବିନା ହଲଚ଼ଲ ହୋଇ । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ (Chemicals)ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବା ଏଆଇ(AI)ର ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ସେକଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫୋଟ କ୍ୟାପଚର ହୋଇଯାଉଛି । ଯଦି ଆମେ ସେ ସମୟ ସହିତ ଆଜିକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ ଠାରୁ କମ୍ ନୂହେଁ । ବାସ୍ତବରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଲୋକର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍(Freeze) କରିଦେବା । ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଥିବା ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ।
ଆଜିର କ୍ୟାମେରା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଲୋକ ଧାରଣକରୀ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏକ ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍, ଯାହା ନିଜେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପ୍ରତିଟି ଫୋଟକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରେ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ, ଏହା କିପରି କାମ କରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେସିଜେନ୍ସ (AI) କିପରି ଫୋଟଗ୍ରାଫିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।
କ୍ୟାମେରାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା:-
ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସେନ୍ସର ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରାର ଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 'କ୍ୟାମେରା ଅବସ୍କୁରା'(Camera Obscura) କୁହାଯାଏ । ତେବେ 'କ୍ୟାମେରା ଅବସ୍କୁରା' ର ଅର୍ଥ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
image
ପ୍ରାଚୀନ କ୍ୟାମେରା ଅବସ୍କୁରା: ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ କ୍ୟାମେରା ଅବସ୍କୁରାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ" । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର (Pinhole) କରନ୍ତି, ତେବେ ବାହାରର ଆଲୋକ ସେହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିପରୀତ କାନ୍ଥରେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଓଲଟା ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହିଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା ଡିଜାଇନ୍ ।
1826-ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍:- ଫରାସୀ ଉଦ୍ଭାବକ ନିସେଫୋର୍ ନିପ୍ସ(Nicephore Niepce) ଏକ କ୍ୟାମେରା ଅବସ୍କୁରାରେ ଆଲୋକ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲଗାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଝରକା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହି ଫୋଟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାୟୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ।
1839-ଡାଗୁଏରୋଟାଇପ୍(Daguerreotype):- ଲୁଇସ୍-ଜ୍ୟାକ୍ସ-ମାଣ୍ଡେ ଡାଗୁଏରେ (Louis-Jacques-Mandé Daguerre) ଯାହାଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଫାଦର୍ (Father c9l) ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଲଭର ପ୍ଲେଟଡ୍ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଫୋଟଗୁଡିକ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଥିଲା ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିନିଟ୍ ମିନିଟ୍ ଧରି ସିଧା ବସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।
1800 ଦଶକର ଶେଷଭାଗ- କୋଡାକ୍ ବିପ୍ଲବ:- ଜର୍ଜ ଇଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ (George Eastman) ରୋଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦୁନିଆରେ ବିପ୍ଲବ ଆଣିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ 'Kodak' କ୍ୟାମେରା ଲଞ୍ଚ କଲେ ଯାହାର ସ୍ଲୋଗନ ଥିଲା "ଆପଣ କେବଳ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ବାକି କାମ ଆମେ କରିବୁ" । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ।
20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ:- 1900 ଦଶକରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳିଲା । 35mm ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରୋଫେସନାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସଏଲଆର୍(SLR) କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଲାରଏଡ୍ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ।
1975ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ(ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ):- 1975 ମସିହାରେ କୋଡାକ୍ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମେରାର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 1990 ଦଶକ ବେଳକୁ ଡିଜିଟାଲ ଏସଏଲଆର(DSLR) ବଜାରକୁ ଆସିଲା । ଆଉ 2000 ଦଶକ ପରେ ସେନ୍ସରର ଆକାର ଛୋଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଫିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରେ କିପରି ?
କ୍ୟାମେରା କିପରି କାମ କରେ?
କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଦ ବାକ୍ସ, ଯାହା ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଟ ଥାଏ । ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ପଡି ରିଫ୍ଲକ୍ଟେ ହୁଏ, ତାପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଲେନ୍ସ (LENS) ଦେଇ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଡିଜିଟାଲ ସେନ୍ସର ଉପରେ ପଡି ଫଟୋଟି ରେକର୍ଡ ହୁଏ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ମୁଖତଃ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ 'ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ' (Exposure Triangle) କୁହାଯାଏ ।
ଏକ୍ସପୋଜର ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ (Exposure Triangle) କଣ?
ଏକ୍ସପୋଜର ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଏକ ମୂଳ ନୀତି, ଯାହା ଏକ ଫଟୋର ଆଲୋକ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ । ସେଗୁଡିକ ହେଲେ Aperture, Shutter Speed, ଏବଂ ISOର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ । ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଉପାଦାନ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରି କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଫଟୋଟି କେମିତି ଦେଖାଯିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାଦାନ କିପରି କାମ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
image
1.ଆପର୍ଚର୍(Aperture):- ଆଲୋକ ଏବଂ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡ (Depth Of Field)
ଆପର୍ଚର ହେଉଚି ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର, ଯାହା ଆମ ଆଖିର ପିତୁଳା (Pupil) ଭଳି କାମ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ଏହି ଛିଦ୍ର ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ f-stops ମାଧ୍ୟମରେ ମପାଯାଏ (ଯେପରିକି f/2.8, f/16 ଇତ୍ୟାଦି) ।
ଯଦି ଆପର୍ଚର ବଡ ଥାଏ (ଯେପରିକି f/2.8), ତେବେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ଲର (Blur) ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ (Portrait) କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ।
ଯଦି ଆପର୍ଚର ଛୋଟ ଥାଏ (ଯେପରିକି f/16), ତେବେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ କମ୍ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଫଟୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ ମୁଖତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ (Landscape) ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
2. ସଟର ସ୍ପିଡ୍ (Shutter Speed):- ମୋସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (Motion Control)
ସଟର ହେଉଛି ସେନ୍ସର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏକ ପରଦା । କୌଣସି ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଏହି ପରଦା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହୁଛି, ତାହାକୁ ସଟର ସ୍ପିଡ୍ କୁହାଯାଏ ।
ଦ୍ରୁତ ସଟର ସ୍ପିଡ୍ (Fast Shutter Speed): ଯଦି ସଟର ସ୍ପିଡ୍ 1/1000 ସେକେଣ୍ଡ ଥାଏ, ତେବେ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଦୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବା ଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର କରି (Motion Freeze) ଏକଦମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଠାଇହୁଏ ।
ଧୀର ସଟର ସ୍ପିଡ୍ (Slow Shutter Speed): ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ 1/30 ସେକେଣ୍ଡ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥାଏ, ତେବେ ପରଦା ଅଧିକ ସମୟ ଖୋଲା ରହେ । ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହଲିଲେ ତାହା ବ୍ଲର ହୋଇଯାଏ । ରାତିରେ ଗାଡିର ଲାଇଟ୍ ବା ଝରଣା ପାଣିକୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
3.ଆଇଏସଓ (ISO):- ସେନ୍ସରର ସମ୍ବେଦନାଶୀଳତା (Sensor sensitivity)
ଆଇଏସଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଆଲୋକ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ।
କମ୍ ଆଇଏସଓ (100-400): ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ପ୍ରଚୁର ଆଲୋକ ବା ଖରା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କମ୍ ଆଇଏସଓ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଟୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ୍ ରଖେ ।
ଅଧିକ ଆଇଏସଓ (1600+) : ରାତିରେ କିମ୍ବା କମ୍ ଆଲୋକ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଇଏସଓ ବଢାଇବାକୁ ପଡେ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଆଇଏସଓ ବଢାଇଲେ ଫଟୋରେ 'ନଏଜ୍' (Noise) ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଫଟୋ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ ।
ଲେନ୍ସ (Lens):- କ୍ୟାମେରାର 'ଆଖି'
ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କ୍ୟାମେରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଲେନ୍ସ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାର 'ଆଖି' । ବାହାର ପରିବେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ (Lens) ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ଯେପରି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ଆମକୁ ଝାପସା ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଚ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେନ୍ସ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଏକାଠି କରି ସେନ୍ସର ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ (Focus) କରେ । ବିନା ଲେନ୍ସରେ କ୍ୟାମେରା କେବଳ ଏକ ଧଳା କିମ୍ବା ଝାପସା ଆଲୋକ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।
ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଖତଃ ଏହାର ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ (Focal Length) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଲେନ୍ସ ଓ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା, ଯାହାକୁ ମିଲିମିଟର (mm)ରେ ମପାଯାଏ । ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ନିୟମ ହେଉଛି ମିଲିମିଟର (mm) ଯେତେ କମ୍ ହେବ, ଦୃଶ୍ୟ ,ସେତେ ବଡ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦେଖାଯିବ । ଆଉ ମିଲିମିଟର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଜିନିଷଟି ସେତେ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ବା ଜୁମ୍ ହୋଇଯିବ ।
Image
ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ଆଧାରରେ ଲେନ୍ସ ଗୁଡିକୁ ମୁଖତଃ କିଛି ବିଶେଷ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ:
1. ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ (Ultra- Wide Angle / 12mm-24mm): ଏହି ଲେନ୍ସରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିସର ଦେଖାଯାଏ । ବଡ କୋଠାବାଡି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
2. ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗେଲ୍ (Wide Angel/ 24mm-35mm): ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଆଙ୍ଗେଲରେ ଥାଏ । ଷ୍ଚ୍ରିଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବେଷ୍ଟ ଅଟେ ।
3. ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ପ୍ରାଇମ୍ (Standard ରୁ 50mm+): ଏହାକୁ 'ନର୍ମାଲ୍ ଲେନ୍ସ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଆମ ଖାଲି ଆଖି ଯେମିତି ଦେଖେ, ଏହି ଲେନ୍ସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହୋଇଥାଏ । ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଫଟୋ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ।
4. ଟେଲିଫଟୋ ଲେନ୍ସ (Telephoto/ 70mm ରୁ 200mm+): ଏହା ଏକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ବାଇନୋକୁଲାର ଭଳି କାମ କରେ । ଏଥିରେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଜିନିଷ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସେ । କ୍ରୀଡା ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏହି ଲେନ୍ସ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।
5. ମାକ୍ରୋ ଲେନ୍ସ (Marco Lens): ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେନ୍ସ ଯାହା ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ପୋକଜୋକ, ଫୁଲ କିମ୍ବା ଗହଣାର ଅତି ପାଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
କ୍ୟାମେରାର ପ୍ରକାର ଭେଦ:- DSLR ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିରରଲେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସମୟ ସହିତ କ୍ୟାମେରାର ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବଜାରରେ ଆଜି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମେରା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଆସନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚ଼ନା କରିବା ।
1. ଡିଏସଏଲଆର (DSLR): ଏହା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାମେରା । ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଦର୍ପଣ (Mirror) ଥାଏ ଯାହା ଆଲୋକକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି ଆମ ଆଖି ପାଖରେ ଥିବା ଭିଉପାଇଣ୍ଡର(Viewfinder) ପାଖକୁ ପଠାଇଥାଏ । ଏଗୁଡିକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଟୋ ଦେଇଥାଏ ।
2. ମିରରଲେସ୍ କ୍ୟାମେରା (Mirrorless Camera): ଆଜକାଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦୁନିଆରେ ଏହି କ୍ୟାମେରାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି । ଏଥିରେ DSLR ଭଳି ଭିତରେ କୌଣସି ଦର୍ପଣ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆଲୋକ ଲେନ୍ସ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେନ୍ସର ଉପରେ ପଡେ । ଏହା ହାଲୁକା ଏବଂ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲମାନେ ଏବେ ମିରରଲେସ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ।
3. ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା: ଆକ୍ସନ କ୍ୟାମେରା (ଯେମିତିକି GoPro) ଆକାରରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ, ମଜବୁତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତିକୁ ସହଜରେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ରୋନ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଏକ ଆଧୁନିକ ଡିଭାଇସ୍ । ଏହା ସହର ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାର୍ଯକ୍ରମଗୁଡିକର ଚତ୍ମକାର ବିହଙ୍ଗମ ଦୃଶ୍ୟ (Bird's-eye view) ଉପରୁ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ । ଆଜିକାଲି ସନିମା ଶୁଟିଂ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ବିବାହ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିରେ ଉଭୟ କ୍ୟାମେରାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିପ୍ଲବ ଆଣିପାରିଛି ।
4. ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଟ୍ (Point-and-Shoot): ଏହାକୁ ଛୋଟ ପକେଟ୍ କ୍ୟାମେରା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଲେନ୍ସ ଫିକ୍ସ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ୟାମେରାକୁ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ କରି ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ନିଜେ ଫୋକସ୍ ଓ ଲାଇଟିଂ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଭଲ ଫଟୋ ଦେଇଥାଏ । ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ।
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କ୍ୟାମେରା ବିପ୍ଲବ:-
ପାରମ୍ପରିକ କ୍ୟାମେରା ଆଲୋକ ଧରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ପକେଟରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସେତେ ବଡ଼ ଲେନ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥାଏ । ତେବେ ଗୋଟିଏ ପତଳା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିପରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠାଇପାରୁଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 'କମ୍ପୁଟେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି' (Computational Photography) ।
ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଟନ୍ ଦବାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୋଟ ଉଠାଉ ନାହିଁ । ଏହା କିଛି ମାତ୍ର ମିଲିସେକେଣ୍ଡରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ସପୋଜରରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଫୋନରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋସେସର ସେହି ସବୁ ଫଟୋକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସର୍ବତ୍ତୋମ ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କେତକ 'କ୍ୟାମେରା ମୋଡ୍ସ' (Camera Modes) ବା 'ସୁଟିଂ ମୋଡ୍ସ' (Shooting Modes) ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
image
ଏଚଡିଆର (HDR): ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଛର ଛାଇ ଉଭୟ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ତାହା HDR ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ।
ନାଇଟ୍ ମୋଡ୍ (Night Mode): ସଫ୍ଟୱେର ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋକ ଟାଣି ଆଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଟୋ ଦେଉଛି ।
ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ୍ (Portrait Mode): ବସ୍ତୁ (Subject) ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ଲର (Blur) ଏକ ସାଧାରଣ ଫଟୋକୁ DSLR ଭଳି ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ ।
ଏଆଇ(AI) ଯୁଗରେ କ୍ୟାମେରାର ଭବିଷ୍ୟତ:-
ଯଦି 20 ଶତାବ୍ଦୀ କ୍ୟାମେରାର ହାର୍ଡୱେର (Hardware) ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେବେ ଏକବିଶଂ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମ୍ର ଯୁଗ । ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମେରା କେବଳ ଆଲୋକ କ୍ୟାପଚର କରୁଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ 'ବୁଦ୍ଧିମାନ ମସ୍ତିଷ୍କ' ରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସଗୁଡି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
Image
1. ସିମାଣ୍ଟିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟେସନ୍ (Semantic Segmentation - ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ସଲର ବିଶ୍ଲେଷଣ):
ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରେମକୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ହିସାବରେ ଦେଖେ । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିହ୍ନିବ । ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଆଇ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁଟି ଆକାଶ, କେଉଁଟି ମଣିଷର ଚର୍ମ, କେଉଟି କେଉଁଟି କେଶ ଏବଂ କେଉଁଟି ପୋଷାକ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲାଇଟିଂ ସେକଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ ।
2. ଜିରୋ-ଲାଇଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି (Zero-Light Photography):
ବର୍ତ୍ତମାନର ନାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଆଲୋକ ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ (Infrared), ଲାଇଡାର (LiDAR) ସେନ୍ସର ଏବଂ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ (Generative AI)ର ମିଶ୍ରଣରେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ବେଳା ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ । ଏଆଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନି ସେଥିରେ ନିଜେ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେବ ।
3. ଥ୍ରୀଡ଼ି (3D) ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଭିଡିଓ (Spatial Video):
ଆଗକୁ 2D ଫଟୋର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କ୍ୟାମେରା ଏବେ ଡେପ୍ଥ (Depth) ବା ଗଭୀରତାକୁ ମାପି ପାରୁଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ 'ସ୍ପେସିଆଲ ଭିଡିଓ' ରେକର୍ଡ କରିବେ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ Apple Vision Pro ଭଳି ଭିଆର୍ (VR) ହେଡସେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୁରୁଣା ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।
4. ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ମେଟାଲେନ୍ସ (Metalens):
ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ବମ୍ପ ଖୁବ୍ଶ୍ରୀଘ୍ର ଗାୟବ ହୋଇଯିବ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 'ମେଟାଲେନ୍ସ' ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷର କେଶ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପତଳା ଅଟେ । ଏହି ନାନୋ-ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ଲୁଚି ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ (Contact Lens) ଭିତର ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।
5. ନକଲି ଫଟୋ ବିପକ୍ଷରେ ଅସଲି ପ୍ରମାଣ (Content Credentials):
ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଡିପ୍ଫେକ୍ (Deepfake) ଏବଂ ଏଆଇ ସାହାରଯ୍ୟରେ ନକଲି ଫଟୋ ତିଆରି କରିବା ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ୟାମେରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ 'ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା' । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ 'କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନଚର୍' ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋହର ରହିବ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ଏହି ଫଟୋଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପୁଟରରେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ । ସଂକ୍ଷପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ୟାମେରା କେବଳ ଏକ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଭାଇସ୍ ନ ହୋଇ ମଣିଷର ଆଖି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିସ୍ତାର (Digital Extension) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ବି କାମ କରିବ Googleର ଏହି ନୂଆ AI: ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜେମିନି ସ୍ପାର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ?
ଶେଷ କଥା:-
କ୍ୟାମେରା କେବଳ ଏକ ଉପକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ । ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀର ଛୋଟ ଛିଦ୍ର (Camera Obscura) ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଡିଜିଟାଲ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ହାର୍ଡୱେରରୁ ସଫ୍ଟୱେର ଏବେ ସଫ୍ଟୱେର ଏବେ ଏଆଇ- ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ବଦଳିଲେ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବଦଳିନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି 'ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେବା' ।
ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଏବଂ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ କେବଳ ଅଟୋ-ମୋଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଆଲୋକ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ସହ ଖେଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ଫ୍ରେମରେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଆରମ୍ବ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ସେହିଟା, ଯାହା ଖାସ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।