ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Hero Xtreme 125R; ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମିଳିବ ହାଇଟେକ୍‌ ଫିଚର୍ସ

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ Hero Xtreme 125Rର ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଫିଚର୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Image Credit: Hero Motocorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ପୋର୍ଟି କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍‌ Hero Xtreme 125R ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି । ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ବିନା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହି ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକରେ ଭରପୂର । ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ ଫିଚର ସାମିଲ ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍‌ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି ।

ଏହାର ଡିଜାଇନ କଥା କହିଲେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ଲ ରେଡ୍, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଟସ୍‌ ଗ୍ରେ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସାମିଲ । ଏହି ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ନୂତନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମୋଟରସାଇକେଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Image Credit: Hero Motocorp)

2025 Hero Xtreme 125R: କଣ ନୂଆ ?

ହିରୋ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ 125ଆର ବାଇକ୍‌ରେ ଏବେ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କ୍ରୁଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ରାଇଡ୍‌-ବାଏ-ୱେୟାର ଥ୍ରଟଲ୍‌, 3ଟି ରାଇଡ୍‌ ମୋଡ୍ସ, କଲର୍ଡ LCD କନସୋଲ୍‌ ଓ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଭଳି ଫିଚର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହା ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ଭାରତର ସବୁଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ 125ସିସି ବାଇକ୍‌ ହୋଇପାରିଛି ।

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Image Credit: Hero Motocorp)

ଏହାବ୍ୟତୀତ Xtreme 125Rରେ 3ଟି ନୂଆ କଲର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍‌ ପର୍ଲ ରେଡ୍‌, ବ୍ଲାକ୍‌ ମ୍ୟାଟ୍‌ ସ୍ୟାଡୋ ଗ୍ରେ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍‌ ଲିଫ୍‌ ଗ୍ରୀନ । ସମସ୍ତ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପର ସରକାରୀ ନାମଗୁଡ଼ିକରେ କଳା ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ବାଇକ୍‌କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ ।

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Image Credit: Hero Motocorp)

2025 Hero Xtreme 125R: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ

ହିରୋ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 125R ସମାନ 124.7ସିସି ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 11.4 PS ପାୱାର ଏବଂ 10.5 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନଟି 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । Xtreme 125R ହିରୋର ସ୍ପୋର୍ଟି କମ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା TVS Raider, Honda CB125 Hornet, ଏବଂ Bajaj Pulsar N125 ଭଳି ମଡେଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ ।

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Image Credit: Hero Motocorp)

2025 Hero Xtreme 125R: ଦାମ

₹1.04 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଏହି ବାଇକ୍‌ Xtreme ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ରାଇଡର ଅପେକ୍ଷା ₹9,000 ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା, ଯେଉଁଥିରେ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଏବଂ ରାଇଡ୍-ବାଇ-ୱେୟାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଅଛି ।

ଭାରିଏଣ୍ଟଦାମ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ)
XTREME 125R ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS₹1,04,500
XTREME 125R ABS ସିଙ୍ଗଲ୍‌ ସିଟ୍‌₹92,500
XTREME 125R ABS OBD2B₹92,500
XTREME 125R IBS OBD2B₹89,000
Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Image Credit: Hero Motocorp)
