ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ହିରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର 'ଭିଡା ଭିଏକ୍ସ-2 ପ୍ଲସ୍ କେକେଆର ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍‌'

Vida VX2 Plus KKR ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍‌ (Via Electric)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 1:18 PM IST

VIDA VX2 PLUS KKR LIMITED EDITION, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ) 2026 ସିଜିନର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ୱିଙ୍ଗ ଭିଡା, ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର VX2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା Vida VX2 Plus KKR ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍‌ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (PM E-Drive ସବସିଡି ସହିତ)ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମଡେଲଟି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । KKR ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 'ନାଇଟ୍ସ ଅନପ୍ଲଗ୍ଡ 3.0' ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବଛା ଯାଇଥିବା ଭିଡା ଡିଲରସିପ୍‌ରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଭିଡା ଭିଏକ୍ସ୨ ପ୍ଲସ୍ କେକେଆର ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍:
ଭିଏକ୍ସ ୨ ପ୍ଲସ୍ କେକେଆର ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ଦଳର 'ନାଇଟ୍ ପର୍ପଲ' ଏବଂ 'ଗୋଲ୍ଡ' ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି । ଡିଜାଇନରେ ଏକ ପର୍ଲ ବ୍ଲାକ୍ ବେସ୍ ସହିତ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ ହାଫଟୋନ୍ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର ଏକ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ସ୍କୁଟର ବଡିରେ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତିନୋଟି IPL ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ସ୍କୁଟର ସହିତ, ଭିଡା ଏକ ସୀମିତ-ସଂସ୍କରଣ KKR-ଥିମ୍ ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ବାଇଗଣି ଏବଂ ସୁନା ରଙ୍ଗର ।

ଭିଡା ଭିଏକ୍ସ୨ ପ୍ଲସ୍ କେକେଆର ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍‌ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ:
ଭିଡା ଭିଏକ୍ସ୨ ପ୍ଲସ୍ କେକେଆର ଏଡିସନ୍ ମାନକ ମଡେଲର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେଟଅପ୍ ସେୟାର କରେ । ଏହା 3.4 kWh ମୋଟ କ୍ଷମତା ସହିତ ଦୁଇଟି ଅପସାରଣୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଥରେ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 142 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ପାରିବ ।

ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ । ଏହାସହ 0ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 3.1 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହାକୁ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ-ଡ୍ରାଇଭ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଚ୍ ମୋଟର୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 8.04 ବିଏଚପିର ପାୱାର ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।

Vida VX2 Plus KKR ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ:
କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ ସ୍କୁଟରକୁ 1.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ Vida VX2 Plus ମଡେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା 21,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା । ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 94,800 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ) ଟଙ୍କା ଅଟେ ।

