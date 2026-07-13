ETV Bharat / technology

ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ ସହ ଆସିଲା Hero Vida VX2 Plus: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 187km, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା ଅଧୀନରେ ନୂଆ VX2 Plus ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍‌ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଅଟେ ।

ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ ସହ ଆସିଲା Hero Vida VX2 Plus
ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ ସହ ଆସିଲା Hero Vida VX2 Plus (Hero Vida)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ହିରୋ (Hero) ମୋଟୋକର୍ପ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା (Vida) ଅଧୀନରେ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ VX2 Plus ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଚ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଟରରେ କମ୍ପାନୀ 4.4 kWhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହାକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଗାଡିର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍‌ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍‌ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁତ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କୁଟରର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।

ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ରୋଡ୍ ମୋଡ୍ସ:

ପାୱାର ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଟର ବହୁତ ଶକ୍ତଶାଳୀ ଅଟେ । ଏଥିରେ ସମାନ ପରୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 6 kW ବା 8.04 bhpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 26 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଡିର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍‌ ଏବେ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 10 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ । ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିରେ Eco,Ride ଭଳି 3ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ସହିତ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି ।

ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ:

ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର 4.3-ଇଞ୍ଚର TFT ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଟରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ଅପଡେଟ୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସୁଗମ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ମୂ୍ଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା:

ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ Hero Vida VX2 Plus ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବଜାରରେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍‌ଟି ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 3.4 kWh ଭେରିଏଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ବାଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ କିମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଟର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଟାଟା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର! ମାର୍କେଟ୍‌କୁ ଆସିଲା Sierraର ଦମଦାର Jubilee Edition, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ଫୋକ୍ସୱାଗନ ଲଞ୍ଚ କଲା Tayron Life SUV, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଲଗ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ି

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Yamahaର ପ୍ରଥମ Flex-Fuel ବାଇକ୍ FZ Blue Flex: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟାଟା Harrier ଏବଂ Safari ର ପ୍ରିମିୟମ୍ Stealth Edition: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

HERO VIDA VX2 PLUS PRICE
VIDA VX2 PLUS SPECS
HERO VIDA BATTERY RANGE
ହିରୋ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର
HERO VIDA VX2 PLUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.