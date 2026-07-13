ଲଗ୍ଜୁରୀ ଫିଚର୍ସ ସହ ଆସିଲା Hero Vida VX2 Plus: ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ 187km, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା ଅଧୀନରେ ନୂଆ VX2 Plus ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଅଟେ ।
Published : July 13, 2026 at 3:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା ହିରୋ (Hero) ମୋଟୋକର୍ପ ନିଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା (Vida) ଅଧୀନରେ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ VX2 Plus ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଚ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଟରରେ କମ୍ପାନୀ 4.4 kWhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହାକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଗାଡିର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁତ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କୁଟରର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ।
ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ରୋଡ୍ ମୋଡ୍ସ:
ପାୱାର ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଟର ବହୁତ ଶକ୍ତଶାଳୀ ଅଟେ । ଏଥିରେ ସମାନ ପରୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା 6 kW ବା 8.04 bhpର ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ 26 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଡିର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ଏବେ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 10 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ । ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିରେ Eco,Ride ଭଳି 3ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ସହିତ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି ।
ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ:
ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର 4.3-ଇଞ୍ଚର TFT ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଟରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ଅପଡେଟ୍ସ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସୁଗମ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ମୂ୍ଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା:
ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ Hero Vida VX2 Plus ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବଜାରରେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 3.4 kWh ଭେରିଏଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ବାଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ କିମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଟର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହେବ ।