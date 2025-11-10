ETV Bharat / technology

Hero Vida VX2 Goର 3.4kWh ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ; ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ରେଞ୍ଜ

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ଇଲେକଟ୍ରିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ Vida ନିଜର Vida VX2 Go ସ୍କୁଟିର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କଣ ଏଥିରେ ଖାସ ଓ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...

Hero Vida VX2 Go
Hero Vida VX2 Go (Image Credit: Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 4:53 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନେକ ନିର୍ମାତା ନିରନ୍ତର ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା ନିଜର VX2 Go ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଖବରରେ ଏହାର ଫିଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ VX2 ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସ୍କୁଟର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ନିର୍ମାତା ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଟରର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର VX2 go 3.4 kWh ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ନୂତନ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ଉଦୀୟମାନ ମୋବିଲିଟି ବ୍ୟବସାୟ ୟୁନିଟ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକାରୀ କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦକୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଭିଡା ସର୍ବଦା ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନତ୍ବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛି । ନୂତନ Evooter VX2 Go 3.4 kWh ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଅଧିକ ପରିସର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଖୋଜନ୍ତି । ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ, ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ।"

କଣ ଖାସ୍‌ ?

ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ସ୍କୁଟରରେ 3.4 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହାକୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଇହେବ । ମୋଟରଟି 26 ନ୍ୟୁଟନ୍ ମିଟର ଟର୍କ ଏବଂ 6 କିଲୋୱାଟ୍ ପାୱାର ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ଇକୋ ଏବଂ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ନିର୍ମାତା ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ଲୋରବୋର୍ଡ, ଏକ ବଡ଼ ସିଟ୍ ଏବଂ 27.2 ଲିଟର ସିଟ୍ ତଳେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଦାମ କେତେ ?

ନିର୍ମାତା ନୂତନ ଭାରିSଣ୍ଟର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹1.02 ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା BaaS ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ₹60,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 90 ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ସାମିଲ । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି Vida ଡିଲରସିପ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀ VX2 Go 2.2kWh ଓ VX2 Plus ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି, ଯାହାର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ ₹85,000 ଏବଂ ₹1.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ନୂତନ Vida VX2 ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଏବେ VX2 Go 2.2 kWh, VX2 Go 3.4 kWh, ଏବଂ VX2 Plus ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମିଲ । ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ Vida ଡିଲରସିପ୍‌ରେ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Hero Xtreme 125R; ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମିଳିବ ହାଇଟେକ୍‌ ଫିଚର୍ସ

