ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆସିଲା ନୂଆ Hero Vida ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର୍: ମିଳିବ ଦମଦାର୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍
ଏହି ସ୍କୁଟିରେ 4.3 ଇଞ୍ଚ୍ର ଏଲସିଡି (LCD) ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ (turn-by-turn) ନେଭିଗେସନ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।
Published : August 1, 2026 at 5:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟୁ-ହ୍ୱିଲର୍ ବଜାରରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ (Hero MotoCorp)ର ଇଭି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭିଡା (Vida) ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍କୁଟର୍ 'ଭିଡା ଭିଏକ୍ସ2' (Vida VX2)ର ଏକ ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍ର ନାମ ରଖାଯାଇଛି VX2 Go FB (ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ), ଯାହାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ (ଦିଲ୍ଲୀ) ମୂଲ୍ୟ 1.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଡିଲରସିପ୍ ଗୁଡିକରେ ଏହି ସ୍କୁଟର୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ ରିମୁଭେବଲ୍ (removable) ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ (fixed) ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଟର୍ କିଣିପାରିବେ ।
ମିଳୁଛି 4 ଟି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀର ବିକଳ୍ପ:
ନୂଆ VX2 Go FB ଲଞ୍ଚ୍ ହେବା ସହିତ ଏବେ Vida VX2 ରେ ମୋଟ 5 ଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଏବଂ 4 ଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଏଥିରେ 2.2kWhରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ 4.4kWh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପସନ୍ ରହିଛି ।
- 2.2kWh ବ୍ୟାଟେରୀ: ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 93 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
- 3.1kWh ବ୍ୟାଟେରୀ (ନୂଆ): ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 128 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
- 3.4kWh ବ୍ୟାଟେରୀ: ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 146 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
- 4.4kWh ବ୍ୟାଟେରୀ: ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ସର୍ବାଧିକ 187 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ନୂଆ 3.1kWh ବ୍ୟାଟେରୀର ଦମ୍ଦାର୍ ପରଫରମାନ୍ସ:
ନୂଆ Vida VX2 Go FB ରେ ଏକ 3.1kWh ର ଫିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ଗୁଡିକ ପରି କଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ୱାଲ୍ ସକେଟ୍ (wall socket) ଜରିଆରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 128 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଗାଡିରେ 6kW ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି 70 କିଲୋମିଟର୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (70 kmph) ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏହା DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ମାତ୍ର 65 ମିନିଟ୍ରେ 0 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ ।
ସ୍ମାର୍ଟ୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଲୁକ୍:
ଲୁକ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ସ୍କୁଟର୍ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ 4.3 ଇଞ୍ଚ୍ର ଏଲସିଡି (LCD) ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ (turn-by-turn) ନେଭିଗେସନ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ 27.2 ଲିଟରର ବିଶାଳ ଅଣ୍ଡର-ସିଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର୍ ସିଧାସଳଖ ଟିଭିଏସ୍ ଆଇକ୍ୟୁବ୍ (TVS iQube), ଓଲା ଏସ୍1 (Ola S1) ଏବଂ ଆଥର୍ ରିଜ୍ଟା (Ather Rizta) ଭଳି ସ୍କୁଟର୍ ଗୁଡିକୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।