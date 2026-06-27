ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ନୂଆ Hero Passion+ Disc, ଦମଦାର ବ୍ରେକିଂ ସହିତ ମିଳିବ 71 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍
ହୀରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଜନପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ ପ୍ୟାସନ ପ୍ଲସ୍ର ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : June 27, 2026 at 12:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ହୀରୋ ମୋଟୋକର୍ପ (Hero MotoCorp) ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ ପ୍ୟାସନ (Passion) ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ Passion+ Disc ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଚମତ୍କାର ଲୁକ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଇଲେଜ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା 100cc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଇକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ଚମକ ଆଣିଦେବ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ଅପ୍ସନ:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Hero Passion+ Disc ର ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 84,128 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ଏଥିରେ Heavy Grey, Dark Industrial Grey, Nexus Blue ଏବଂ Pearl Red ରଙ୍ଗ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ଆଜିର ଯୁବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ପସନ୍ଦ ସହିତ ଏକଦମ୍ ମେଳ ଖାଉଛି ।
ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫିଚର୍ସର ସୁବିଧା:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ ହିରୋ ପ୍ୟାସନ ପ୍ଲସ୍ ଡିସ୍କ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର (Digital Cluster) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଳକମାନେ ରିୟଲ୍-ଟାଇମ୍ ମାଇଲେଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ସର୍ଭିସ୍ ରିମାଇଣ୍ଡର, ଲୋ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସୂଚନା, ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ପିଡୋମିଟର ଏବଂ ଓଡୋମିଟର ଭଳି ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।
ଏହି ବାଇକ୍ର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର ଆଗ ଚକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 'ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍' । ଏହି ନୂଆ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ପୁରୁଣା ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବ୍ରେକିଂର ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ବେସିକ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ କଲ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ (SMS) ଆଲର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତେବେ ଏଥିରେ ନେଭିଗେସନ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍ରେ ସେଗମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ସହିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଟ୍-ଅଫ୍ ଫିଚର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ।
ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଦମ୍ଦାର ମାଇଲେଜ୍:
ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ରେ 100ccର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରାୟ 8 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 8 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ଗାଡ଼ିଟି 4-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସୁଛି । ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ହୀରୋର ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ i3S ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟପ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ 71 କିଲୋମିଟର (71 km/l)ର ଚମତ୍କାର ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥାଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏହି ବାଇକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।