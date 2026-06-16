ଲଦାଖ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖାଗଲା Heroର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଇକ୍ Xpulse 421, ବଦଳିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍
ଖରାପ ରାସ୍ତାର ଝଟକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆଗ ଚକରେ ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ (USD) ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କସ ଏବଂ ପଛରେ ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : June 16, 2026 at 7:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର Xpulse ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଓ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ହିରୋ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଆଗାମୀ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ Hero Xpulse 421କୁ ଲଦାଖର ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ କଠିନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଡ଼ିର କେତେକ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
Hero Xpulse 42ର ଫିଚର୍ସ:
ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ବିବରଣୀ ଏହିପରି ରହିଛି । ପୁରୁଣା Xpulse 210 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ହେବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ଟ୍ରେଲିସ୍ ଫ୍ରେମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ 421ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ 40 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଆସିବ । ଖରାପ ରାସ୍ତାର ଝଟକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆଗ ଚକରେ ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ (USD) ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କସ ଏବଂ ପଛରେ ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
Hero Xpulse 42ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:
ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଏହି ବାଇକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ କେବିନ୍ ସଜ୍ଜାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ଆଧୁନିକ କରିଛି । ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ ଆୟତାକାର TFT ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ହିରୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ. ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟର୍ନ-ବାଇ-ଟର୍ନ ମ୍ୟାପ୍ ନେଭିଗେସନ୍, ରାଇଡିଂ ଡାଟା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଳି ସମସ୍ତ ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁବିଧା ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିବ । ବାଇକ୍ର ଡାହାଣ ପଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ଓ କମାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Dedicated Cruise Control ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାମ ପଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ‘ମୋଡ୍ ବଟନ୍’ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ (Ride Modes)ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଖରାପ ରାସ୍ତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଗାର୍ଡ, ଏକ ବଡ଼ ବାଶ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଉପରକୁ ମୁଢ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।