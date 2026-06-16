ETV Bharat / technology

ଲଦାଖ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖାଗଲା Heroର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଇକ୍ Xpulse 421, ବଦଳିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍

ଖରାପ ରାସ୍ତାର ଝଟକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆଗ ଚକରେ ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ (USD) ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କସ ଏବଂ ପଛରେ ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

Hero Xpulse 210 Model
Hero Xpulse 210 ମଡେଲ୍ (Image Credit: Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 7:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର Xpulse ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଓ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ବଜାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ହିରୋ ପକ୍ଷରୁ ତାର ଆଗାମୀ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ Hero Xpulse 421କୁ ଲଦାଖର ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ କଠିନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଡ଼ିର କେତେକ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାର ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

Hero Xpulse 42ର ଫିଚର୍ସ:

ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ବାଇକ୍‌ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ସ୍ପିଡ୍ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ବିବରଣୀ ଏହିପରି ରହିଛି । ପୁରୁଣା Xpulse 210 ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍‌ର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ହେବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ଟ୍ରେଲିସ୍ ଫ୍ରେମ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ 421ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ 40 bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହ ଆସିବ । ଖରାପ ରାସ୍ତାର ଝଟକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାର ଆଗ ଚକରେ ଅପସାଇଡ୍-ଡାଉନ୍ (USD) ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କସ ଏବଂ ପଛରେ ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।

Hero Xpulse 42ର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍:

ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ ଏହି ବାଇକ୍‌ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ କେବିନ୍ ସଜ୍ଜାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ଆଧୁନିକ କରିଛି । ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ ଆୟତାକାର TFT ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ହିରୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ. ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଟର୍ନ-ବାଇ-ଟର୍ନ ମ୍ୟାପ୍ ନେଭିଗେସନ୍, ରାଇଡିଂ ଡାଟା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଭଳି ସମସ୍ତ ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁବିଧା ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିବ । ବାଇକ୍‌ର ଡାହାଣ ପଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ଓ କମାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Dedicated Cruise Control ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାମ ପଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ‘ମୋଡ୍ ବଟନ୍’ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ (Ride Modes)ର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଖରାପ ରାସ୍ତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଗାର୍ଡ, ଏକ ବଡ଼ ବାଶ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଉପରକୁ ମୁଢ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

7,450mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Redmiର ନୂଆ 5ଜି ଫୋନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

E20 ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପକାଇଲେ ବି କଟିବନି ଗାଡ଼ି ଇନସ୍ୟୁରନ୍ସ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ICICI Lombard

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଟ୍ରିପଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବା ନୂଆ Mercedes-Benz S-Class,ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌!

TAGGED:

HERO XPULSE 421 DESIGN
HERO XPULSE 421 ENGINE
XPULSE 421 SPOTTED TESTING
ହିରୋ ଏକ୍ସପଲ୍ସ 421ବାଇକ
HERO XPULSE 421

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.