ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Harley-Davidson X440T, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ

ହାର୍ଲି-ଡେଭିଡସନ୍‌ ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ବାଇକ୍‌ Harley-Davidson X440Tକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ ଫିଚର୍ସ କଣ କଣ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...

Harley-Davidson X440T
Harley-Davidson X440T (Image Credit: Harley-Davidson)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାର୍ଲି ଡେଭିଡସନ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ X440Tକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂଆ ବାଇକ୍‌ଟି ବିଦ୍ୟମାନ X440ର ଏହି ନୂତନ ଏବଂ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ପ୍ରକାର, ଯାହାକି 400cc ସେଗମେଣ୍ଟର ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃ୍ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡିଜାଇନ, ଫିଚର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏହାକୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ ।

ଏହି ବାଇକ୍‌କୁ କମ୍ପାନୀ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସିକ୍‌ ହାର୍ଲି ଲୁକ୍‌ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟି ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ର ବାଇକ୍‌ ଚଢିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହା X40ର ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଏହାର ଡିଜାଇନକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଆଗ୍ରେସିଭ୍‌ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ X440 ପୂର୍ବରୁ ସଫଳ ଥିବାରୁ ନୂଆ ବାଇକ୍‌ X440T ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ହାର୍ଲି-ଡେଭିଡସନ୍ ମୋଟର କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୋଲଜା ରେବଷ୍ଟକ୍ କହିଛନ୍ତି, "HD X440ର ସଫଳତା ଭାରତରେ ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ HD X440 T ହେଉଛି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଆରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ଗତିଶୀଳ, ଆକର୍ଷଣ ଆଣିବା ଦିଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ।"

Harley Davidson X440T
Harley Davidson X440T (Image Credit: Harley-Davidson)

Harley-Davidson X440T: ଇଞ୍ଜିନ୍‌

X440T ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ପରି ସମାନ 440cc ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍‌ 27 bhp ଏବଂ 38 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ସହର ଏବଂ ରାଜପଥ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ସୁଗମ ଚଲାଇବା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଓଜନ 192 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଏବେ ବି ଭଲ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଛି ।

Harley Davidson X440T
Harley Davidson X440T (Image Credit: Harley-Davidson)

Harley-Davidson X440T: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ

କମ୍ପାନୀ X440Tରେ ଅନେକ ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା 400cc ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପ୍ରିମିୟମ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବାଇକ୍‌ରେ LED ହେଡଲାଇଟ୍‌, TFT ଡିସପ୍ଲେ, ରାଇଡ୍‌-ବାଏ-ୱେୟାର ଥ୍ରଟଲ୍‌, ରେନ୍‌ ଓ ରୋଡ୍‌ ମୋଡ୍‌, ସ୍ବିଚେବଲ୍‌ ABS ଓ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପରି ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 18-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍‌, USD ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କ ଓ ଦୁଇ ଚକରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍‌ ସହିତ ଡୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ।

Harley-Davidson X440T: ଦାମ

ହାର୍ଲି-ଡେଭିଡସନ୍‌ X440Tର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 2.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହାର ଦାମ 400ସିସି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିକଳ୍ପ ହେବ । Harley X440Tର ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Triumph Speed 400, Bajaj Dominar 400, Royal Enfield Scram 411 ଓ KTM Duke 390 ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ସ ସହିତ ହେବ ।

